Almere City heeft vrijdag geen fout gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. De nummer drie van de ranglijst won op bezoek bij FC Eindhoven met 1-3. MVV was ondanks een merkwaardige tegentreffer met 3-2 te sterk voor Jong AZ.

Bij Almere City zat Jeroen Rijsdijk voor de tweede keer op de bank als interim-coach en ook nu werd er gewonnen. De 1-3-eindstand tegen FC Eindhoven stond bij rust al op het bord door doelpunten van Thomas Verheydt (0-1), Xian Emmers (0-2), Hugo Botermans (1-2) en opnieuw Verheydt (1-3).

MVV kwam tegen Jong AZ via Joy-Lance Mickels in de zeventiende minuut op voorsprong, maar negen minuten later werd het op bizarre wijze 1-1. Doelman Mike Havekotte bracht redding op een kopbal van Mohamed Taabouni en voorkwam vervolgens een rebound door de bal uit de lucht te plukken. Volgens de grensrechter passeerde de bal op dat moment echter wel de doellijn.

Het werd nog zorgelijker voor de thuisploeg, want door een doelpunt van Fedde de Jong nam Jong AZ vlak na rust ook de leiding. Dankzij treffers van Djibril Dianessy (72') en Arne Naudts (81') ging de overwinning alsnog naar MVV, dat nu elfde staat op de ranglijst.

Later op de dag staan er nog acht duels op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Zo gaat koploper SC Cambuur op bezoek bij Go Ahead Eagles (aftrap 21.00 uur).

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de video te bekijken.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie