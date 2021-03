Vitesse-trainer Thomas Letsch heeft een streep onder zijn aanvaring met Riechedly Bazoer gezet. De middenvelder ging vorige week vrijdag op de training verbaal flink tekeer tegen de Duitser en werd tijdelijk uit de selectie verwijderd.

Vitesse deed de afgelopen week schimmig over wat er precies was gebeurd. Volgens De Gelderlander trapte Bazoer na bij Daan Huisman en kreeg hij het daarna aan de stok met Letsch en aanvoerder Remko Pasveer. Letsch besloot Bazoer daarop buiten de ploeg te houden voor de wedstrijd tegen AZ (2-1-zege).

De zesvoudig Oranje-international trainde vanaf woensdag weer mee en behoort zondag weer tot de selectie, als Vitesse op bezoek gaat bij FC Utrecht. Hij heeft dan naar alle waarschijnlijk een basisplaats. Hij stond vrijdag zelf de pers niet te woord, omdat er te veel aanvragen voor interviews met hem waren.

"Riechedly heeft de hele week getraind en we hebben twee keer met elkaar gesproken. Meteen na de training, toen heeft hij ook sorry gezegd, en dinsdag weer. Toen was het overigens niet meteen goed hoor. We hebben zo'n twintig à dertig minuten met elkaar gezeten en van gedachten gewisseld", zei Letsch vrijdag tegen Omroep Gelderland.

Riechedly Bazoer keert na een disciplinaire schorsing weer terug in de selectie van Vitesse. Riechedly Bazoer keert na een disciplinaire schorsing weer terug in de selectie van Vitesse. Foto: Pro Shots

'Niet zinvol om hem een uur te laten praten'

Letsch hoopt dat Bazoer zich in de toekomst niet nog een keer misdraagt. Hij werd vorig jaar na een aanvaring met toenmalig coach Leonid Slutsky en Jay-Roy Grot op de training ook al disciplinair geschorst door Vitesse en beloofde destijds beterschap.

"We werken nu weer samen. Het is weer goed. Soms gebeuren dit soort dingen, we moeten dit niet kleiner en niet groter maken. Ik ga hier gewoon niet de komende weken over praten", aldus Letsch.

"Waarom Bazoer jullie zelf vandaag niet te woord staat? Iedereen heeft hem aangevraagd, ik vind het niet zinvol om hem hier een uur te laten praten. Maar zondag na de wedstrijd mag hij zo veel praten als hij wil."

Vitesse kan de terugkeer van Bazoer goed gebruiken tegen FC Utrecht. De Arnhemmers moeten het namelijk stellen zonder de geschorsten Oussama Tannane, Matús Bero en Enzo Cornelisse. Vitesse staat na 25 speelrondes op de vierde plaats.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie