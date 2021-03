Dick Advocaat heeft er vertrouwen in dat Feyenoord de strijd om de tweede plek in de Eredivisie nog spannend kan maken. De Rotterdammers gaan zondag op bezoek bij de huidige nummer twee PSV en moeten winnen om zicht te houden op een ticket voor de voorrondes van de Champions League.

"Dit is een cruciale wedstrijd", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie. "Als we winnen, houden we nog kans op de tweede plek. Zo niet, dan is het voorbij. Het wordt een moeilijke, maar ook interessante wedstrijd."

Nummer vijf Feyenoord heeft met nog negen duels te gaan een achterstand van acht punten op PSV. Advocaat denkt dat dat gat overbrugbaar is, ook omdat Feyenoord onder zijn bewind goed presteert tegen de Eindhovenaren (twee zeges, één gelijkspel).

"PSV is een ploeg die ons ligt, dat hebben de afgelopen anderhalf jaar wel bewezen. Dus waarom zondag niet weer?", aldus de ervaren coach. "PSV heeft natuurlijk wel een selectie met heel veel kwaliteit en speelt in een vervelend systeem, dat zal zich op een gegeven moment gaan uitbetalen. Maar ik heb nog steeds het idee dat mijn elftal ontzettend graag wil."

Feyenoord won eind januari met 3-1 van PSV. Feyenoord won eind januari met 3-1 van PSV. Foto: Pro Shots

Keeper Bijlow twijfelgeval, Diemers geblesseerd

Advocaat kan in Eindhoven niet beschikken over verdediger Bart Nieuwkoop en middenvelder Mark Diemers. Beiden zijn geblesseerd.

Doelman Justin Bijlow is nog een twijfelgeval. De eerste keeper van Feyenoord stond enkele maanden aan de kant vanwege een voetblessure. Hij maakte vorige maand zijn rentree, maar miste daarna al weer een aantal duels vanwege fysieke problemen.

"Nieuwkoop zijn we nog wel vijf of zes weken kwijt", aldus Advocaat. "Diemers ligt er nog twee of drie weken uit. Bijlow heeft de hele week goed meegetraind. We moeten nog even bekijken wat we met hem gaan doen. Als hij nu terugkeert in het doel, zal hij er tot het einde van het seizoen moeten staan. Hij moet er nu echt klaar voor zijn. Maar ik wil geen enkel risico met hem nemen."

Reservekeeper Nick Marsman was dit seizoen in de Eredivisie al in zeventien wedstrijden actief voor Feyenoord. Hij keepte ook vorig weekeinde in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (6-0).

PSV-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie