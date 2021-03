PSV-trainer Roger Schmidt heeft geen behoefte om te reageren op de aanstelling van scheidsrechter Bas Nijhuis voor de topper tegen Feyenoord van zondag. De Duitser richt zich liever op zijn ploeg, die mogelijk met de weer fitte Cody Gakpo een grote stap kan zetten in de strijd om de tweede plaats.

Nijhuis fluit zondag voor het eerst een wedstrijd van PSV sinds zijn aanvaring met Schmidt in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-5-zege) van twee maanden geleden. De coach beschuldigde de arbiter er toen van bewust tegen PSV te hebben gefloten omdat Schmidt eerder in het seizoen kritiek op hem had geuit.

"Ik hoef hem nooit meer te spreken", zei Schmidt, die door de KNVB voor één duel werd geschorst wegens zijn uitspraken.

De Duitser koos vrijdag voor de voorzichtige weg. "Ik heb dit seizoen veel gepraat over scheidsrechters, misschien wel te veel. Dus laat ik daar maar mee ophouden", zei Schmidt vrijdag met een lach tijdens zijn persconferentie in Eindhoven.

"Ik vind er niks van dat Nijhuis zondag de arbiter is. De situatie tussen mij en hem is niet van belang voor het duel met Feyenoord. Ik focus me volledig op mijn team, dat ik zo goed mogelijk moet voorbereiden op deze hele belangrijke wedstrijd."

Feyenoord-trainer Dick Advocaat noemde het bij zijn eigen persmoment "heel vreemd" dat de KNVB Nijhuis direct aanstelt voor een topper van PSV. "Maar hij is een van de topscheidsrechters van Nederland, je denkt toch niet dat hij zich laat imponeren door Schmidt of Advocaat? Daar ben ik niet bang voor."

Roger Schmidt was in het uitduel met Sparta Rotterdam voor de tweede keer dit seizoen heel boos op Bas Nijhuis. Roger Schmidt was in het uitduel met Sparta Rotterdam voor de tweede keer dit seizoen heel boos op Bas Nijhuis. Foto: ANP

Zaterdag beslissing over Gakpo

Schmidt hoopt in de topper in het Philips Stadion weer over Gakpo te beschikken. De aanvaller raakte geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Sparta en kwam daarna niet meer in actie.

"Het gaat goed met Cody. De afgelopen twee dagen trainde hij met de groep mee en had hij geen pijn", zei Schmidt. "We hebben nog twee trainingen en nemen zaterdag na de laatste training een beslissing. Cody is erg belangrijk voor het team, maar we moeten ook voorzichtig met hem zijn. Het is duidelijk dat we een speler als hij de laatste maanden hebben gemist."

Nummer twee PSV heeft met nog negen duels te gaan acht punten voorsprong op nummer vijf Feyenoord. "Maar natuurlijk is Feyenoord nog een concurrent voor de tweede plaats", aldus Schmidt, die op 31 januari zijn ploeg met 3-1 zag verliezen in De Kuip. "Ze hebben een sterke ploeg. In de vorige wedstrijd waren ze heel efficiënt en maakten wij een paar simpele fouten. Dat moeten we deze keer beter doen."

PSV-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie