Brian Brobbey kijkt erg uit naar zijn avontuur bij RB Leipzig. De negentienjarige spits verlaat Ajax na dit seizoen transfervrij en ziet de Duitse topclub als de juiste stap om zich verder te ontwikkelen.

"Leipzig is een mooie club en is weer bezig aan een geweldig seizoen. Julian Nagelsmann is een jonge een heel goede trainer van wie ik nog veel kan leren", zegt Brobbey vrijdag op de website van de nummer twee van de Bundesliga.

"De ploeg is heel stabiel en straalt grote saamhorigheid uit. Ik kijk erg uit naar mijn nieuwe avontuur en wil mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat de club succesvol blijft."

Er was in de afgelopen maand veel te doen om Brobbey, die bekendmaakte zijn aflopende Ajax-contract niet te willen verlengen, ook al debuteerde hij dit seizoen pas in de hoofdmacht. De jeugdinternational heeft in Leipzig voor vier jaar getekend.

Bij Leipzig is men uiteraard blij met Brobbeys komst. "Als jonge en veelzijdige speler past Brian precies in het profiel van de club. Hij heeft bij Ajax bewezen dat hij al mee kan op internationaal niveau", aldus directeur Markus Krösche.

Brobbey maakt het seizoen af bij Ajax en kwam tot dusver elf keer in actie namens de Amsterdammers. Hij scoorde vier keer voor de club die op koers ligt voor de landstitel, in de finale van de TOTO KNVB Beker staat en nog in de Europa League zit.