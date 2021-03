Ajax raakt Brian Brobbey na dit seizoen transfervrij kwijt. De negentienjarige spits heeft voor vier jaar getekend bij RB Leipzig, zo heeft de Bundesliga-club vrijdag bekendgemaakt.

Er was de afgelopen maand al veel te doen om Brobbey, die aangaf zijn aflopende contract niet te willen verlengen bij Ajax, ook al had hij zijn debuut in het eerste elftal pas net achter de rug en stond hij op het punt om door te breken. In de afgelopen dagen werd hij nadrukkelijk aan Leipzig gelinkt.

Brobbey had donderdag nog een aandeel in de overtuigende 3-0-overwinning van Ajax op Young Boys in de achtste finales van de Europa League. Hij maakte als invaller het derde doelpunt van de Amsterdammers.

Na die wedstrijd wilde de talentvolle spits niet ingaan op zijn toekomst. Trainer Erik ten Hag en ploeggenoot Davy Klaassen lieten weten Brobbey graag te willen behouden voor Ajax, maar dat is dus niet gelukt.

Brobbey kwam in 2010 in de jeugdopleiding van Ajax terecht en debuteerde in oktober in de hoofdmacht van de 34-voudig landskampioen. In elf wedstrijden, voornamelijk als invaller, scoorde hij vier keer.

Bij Leipzig is men dolblij met Brobbeys komst. "Als jonge en veelzijdige speler past Brian precies in het profiel van de club. Hij heeft bij Ajax bewezen dat hij al mee kan op internationaal niveau", aldus directeur Markus Krösche.