Terwijl de geruchten over een transfer van Brian Brobbey naar RB Leipzig steeds hardnekkiger worden, lijken zijn ploeggenoten bij Ajax en trainer Erik ten Hag nog te hopen dat de jonge spits zijn contract verlengt. Ten Hag en Davy Klaassen zijn ervan overtuigd dat Brobbey voor zijn ontwikkeling beter kan bijtekenen in de Johan Cruijff ArenA.

"We hopen nog steeds dat hij zijn handtekening zet", aldus Ten Hag. "De afgelopen jaren zijn veel Nederlandse talenten naar het buitenland gegaan en 95 procent is mislukt. Hier bij Ajax kan Brian zijn ontwikkeling doorzetten. Het is beter als hij blijft, voor het team én voor zichzelf."

Kort na de Europa League-wedstrijd tegen Young Boys, waarin Brobbey de 3-0 maakte voor Ajax, meldden diverse internationale media dat de speler akkoord is met RB Leipzig. Omdat zijn contract in Amsterdam afloopt, hoeft de nummer twee van de Bundesliga geen transfersom te betalen.

Eerder onderhandelde Brobbey maandenlang met Ajax. "We hebben er alles aan gedaan om hem langer hier te houden", zei Marc Overmars, manager voetbalzaken van Ajax, een maand geleden.

Klaassen weet niet wat de beweegredenen zijn van Brobbey om het contractvoorstel naast zich neer te leggen. "Maar ik snap ook dat hij daar niet direct een antwoord op geeft richting ons of naar buiten toe. Er staat veel druk op die jongen. Het is zijn keuze. Het enige wat ik kan doen is vertellen waarom het beter is bij Ajax te blijven."

'Bij Ajax krijg je meer kansen'

Klaassen was zelf 24 toen hij Ajax verruilde voor Everton en hij slaagde daar niet. Bij Werder Bremen groeide de middenvelder wél uit tot een belangrijke kracht, waarna hij afgelopen zomer terugkeerde in de Eredivisie.

"Een transfer naar het buitenland is iets waar je als jonge jongen goed over na moet denken", weet de 28-jarige Klaassen. "Bij Ajax krijg je meer kansen dan in het buitenland. Daar gaat het er harder aan toe. Natuurlijk praat ik daar weleens over, maar ik ga hem niet als een ouwe lul vertellen wat hij moet doen."

Ten Hag is stelliger. "De kans op een mooie carrière is het grootst als Brobbey komende zomer bij Ajax blijft. Daar ben ik van overtuigd", zegt de trainer. "Maar als hij anders besluit, dan respecteer ik dat. En dan zal ik hem tot het einde van het seizoen motiveren en steunen."