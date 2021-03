BSC Young Boys-trainer Gerardo Seoane zocht donderdag niet naar excuses na de kansloos met 3-0 verloren heenwedstrijd tegen Ajax in de achtste finales van de Europa League. Hij hoopt desondanks op een klein wonder in de return.

"We hebben geen moment grip op Ajax kunnen krijgen. We hebben geen enkele kans weten te creëren. Dat is zeer teleurstellend", zei Seoane.

"En toch is het na tachtig minuten nog maar 1-0 voor Ajax. Dan moeten we ervoor zorgen dat we die tussenstand tot het laatste fluitsignaal op het scorebord houden. We mogen in de laatste tien minuten geen twee doelpunten meer tegen krijgen."

Young Boys had in de vorige ronde nog veel indruk gemaakt door tweemaal te winnen van Bayer Leverkusen. De regerend kampioen en huidige koploper in de Zwitserse Super League lijkt tegen Ajax niet voor een nieuwe stunt te kunnen zorgen.

"Een nederlaag van 3-0 is fors. Toch gaan we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de return. We geven het niet op. Maar het zal wel heel anders moeten", besloot Seoane.

249 Terugblik: 'Met dit spel kan Ajax heel ver in het toernooi komen'

Sulejmani: 'Aanvallend weinig laten zien'

Miralem Sulejmani sprak soortgelijke woorden als Seoane. "Dit was een zware wedstrijd voor ons. Ajax was heel goed in vorm. Het was voor ons moeilijk om een weg naar ons eigen spel te vinden", zei hij tegen RTL 7.

"We zijn heel teleurgesteld. Je verwacht niet van tevoren dat je hier met 3-0 gaat verliezen. Wat ik kan zeggen over mijn eigen spel? Ik heb mijn best gedaan. Vooral verdedigend. Aanvallend heb ik weinig laten zien."

Sulejmani genoot wel van zijn terugkeer in de Johan Cruijff ArenA, waar hij tussen 2008 en 2013 voor Ajax speelde. "Het was een geweldig gevoel om hier terug te zijn. Ik ben blij iedereen weer gezien en gesproken te hebben."

De return tussen Young Boys en Ajax is volgende week donderdag in Bern. De ploeg van Seoane kan dan mogelijk weer beschikken over doelman David von Ballmoos, die in Amsterdam ontbrak vanwege een hersenschudding.

