Ajax-trainer Erik ten Hag was donderdag vol lof over het spel van zijn ploeg tijdens de met 3-0 gewonnen heenwedstrijd tegen BSC Young Boys in de achtste finales van de Europa League. Hij benadrukte wel waakzaamheid voor de return.

Ajax drukte dankzij de doelpunten van Davy Klaassen, Dusan Tadic en Brian Brobbey na rust het krachtsverschil nog voorzichtig uit. De Amsterdammers misten zowel in de eerste als in de tweede helft een aantal grote kansen.

"We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld. Volledige dominantie. In de eerste helft niet vertaald in doelpunten, maar daarin hebben we geïnvesteerd en in de tweede helft hebben we het afgemaakt", zei Ten Hag voor de camera van ESPN.

"Zeker op het einde. We hebben ze kapot gespeeld. Ik zei van tevoren dat we goed aan de bal moesten zijn en dat waren we. Zij konden niet meer. Dat zag je ook aan hun wisselbeleid en de spelers op het veld. Ze waren gekookt."

De spelers van Ajax vieren een doelpunt tegen BSC Young Boys. De spelers van Ajax vieren een doelpunt tegen BSC Young Boys. Foto: ANP

'Je moet altijd voorzichtig zijn'

Ajax kan door de ruime zege met een gerust hart afreizen naar Bern, waar volgende week donderdag de return wordt afgewerkt. Mogelijk kan Ten Hag dan ook weer beschikken over sterkhouder Daley Blind, die in Amsterdam ontbrak vanwege een blessure.

"Je moet altijd voorzichtig zijn, maar dit is natuurlijk een hele goede uitslag Europees gezien. De nul houden is belangrijk in de heenwedstrijd en als je dat doet en daarnaast ook nog eens drie doelpunt maakt, dan heb je het bijzonder goed gedaan", aldus Ten Hag.

"We gingen in de eerste helft wel een paar keer te snel over naar de eindpass. Niet dat zij daardoor in echte countersituaties kwamen, maar wel af en toe dreigend. Als ze goede keuzes hadden gemaakt dan hadden ze een stuk gevaarlijk kunnen worden. Daar moeten we dus voor waken."

Ten Hag ging ook nog kort in op de situatie van Brobbey, die zoals het er nu voorstaat na dit seizoen transfervrij vertrekt. "Als er nieuws over Brobbey is, dan melden we dat wel. Laat die jongen met rust. Hij moet zich richten op het spel en beter worden."

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League