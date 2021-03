Ajax-trainer Erik ten Hag was donderdag vol lof over het spel van zijn ploeg tijdens de met 3-0 gewonnen heenwedstrijd tegen BSC Young Boys in de achtste finales van de Europa League. Hij benadrukte wel het belang van waakzaamheid voor de return.

Ajax drukte dankzij de doelpunten van Davy Klaassen, Dusan Tadic en Brian Brobbey na rust het krachtsverschil nog voorzichtig uit. De Amsterdammers misten zowel in de eerste als in de tweede helft een aantal grote kansen.

"Ik heb een uitstekend Ajax gezien, tegen een tegenstander die moeilijk te bespelen is. Het lag echt aan ons dat ze er niet goed uitzagen. Deze tegenstander heeft in de vorige ronde tweemaal van Leverkusen gewonnen. Dan kan je wel wat", zei Ten Hag.

"We hebben geduld opgebracht en aangevallen met de deur op slot. Zij wilden counteren, maar we hebben geen kans weggegeven. We hebben ze echt helemaal kapotgespeeld. En dat is een heel mooie prestatie."

De spelers van Ajax vieren een doelpunt tegen BSC Young Boys. De spelers van Ajax vieren een doelpunt tegen BSC Young Boys. Foto: ANP

'Je moet altijd voorzichtig zijn'

Ajax kan door de ruime zege met een gerust hart afreizen naar Bern, waar volgende week donderdag de return wordt afgewerkt. Mogelijk kan Ten Hag dan ook weer beschikken over Daley Blind, die in Amsterdam ontbrak vanwege een blessure.

"Laten we nu niet denken dat we er al zijn. Young Boys stond in het thuisduel met Leverkusen bij rust met 3-0 voor. Maar natuurlijk is dit een mooie marge. Europees gezien is 0-0 al een goede uitslag in een thuiswedstrijd", aldus Ten Hag.

"Of ik niets te klagen heb? Natuurlijk wel. In de eerste helft hebben we drie of vier grote kansen gehad en toch is het bij rust 0-0. Dat mag niet. Kansen zijn vaak schaars in Europese confrontaties."

Ten Hag ging ook kort in op de situatie van Brobbey, die zoals het er nu naar uitziet na dit seizoen transfervrij vertrekt. "Als er nieuws over Brobbey is, dan melden we dat wel. Laat die jongen met rust. Hij moet zich richten op het spel en beter worden."

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League