Manchester United heeft donderdagavond een zege uit handen gegeven in de achtste finales van de Europa League. 'The Red Devils' speelden door een laat doelpunt met 1-1 gelijk tegen AC Milan.

AC Milan begon sterk aan het duel op Old Trafford en vond al snel twee keer het net, maar beide doelpunten gingen niet door. Rafael Leão scoorde in buitenspelpositie en de VAR constateerde dat aan de goal van Franck Kessié een handsbal vooraf ging.

Manchester United had moeite om in de wedstrijd te komen, maar kreeg vlak voor rust uit een corner alsnog een niet te missen kans. Harry Maguire hoefde de bal bij de tweede paal alleen maar een klein zetje te geven om te scoren, maar hij raakte wonderbaarlijk genoeg de paal.

Vlak na rust was het alsnog raak voor United. Amad Diallo, die halverwege het veld in was gekomen voor Anthony Martial, kopte een voorzet van Bruno Fernandes op fraaie wijze achter doelman Gianluigi Donnarumma. Het leek bij die ene goal te blijven, maar Simon Kjaer maakte diep in blessuretijd toch nog de gelijkmaker.

De spelers van Manchester United druipen af na het weggeven van de zege. De spelers van Manchester United druipen af na het weggeven van de zege. Foto: ANP

Manchester United en AC Milan niet in sterkste opstelling

Donny van de Beek ontbrak door een blessure in de selectie van United en ook Paul Pogba, Marcus Rashford en Juan Mata konden niet spelen. AC Milan moest het in Manchester zonder Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic en Mario Mandzukic stellen.

De return in San Siro staat volgende week op het programma. Manchester United hoopt de Europa League voor de tweede keer te winnen, nadat Ajax in de finale van 2017 werd verslagen.

Villarreal zette een grote stap naar de kwartfinales door Dynamo Kiev met 0-2 te verslaan. Pau Torres tekende na een half uur voor de eerste treffer en Raúl Albiol zorgde vlak na rust voor een ruimere marge.

Slavia Praag en Rangers bleven op een 1-1-gelijkspel steken in Tsjechië. Nicolae Stanciu zorgde al na zeven minuten voor de 1-0, maar het Rangers van manager Steven Gerrard maakte een half uur later via Filip Helander het belangrijke uitdoelpunt. De 39-jarige keeper Allan McGregor voorkwam in de slotfase met een schitterende redding op een kopbal uit een corner nog een nederlaag voor Rangers.

