Steven Bergwijn heeft donderdagavond met Tottenham Hotspur goede zaken gedaan in de achtste finales van de Europa League. De Londenaren wonnen met 2-0 van Dinamo Zagreb. Manchester United gaf een zege uit handen tegen AC Milan (1-1) en Arsenal boekte een belangrijke overwinning bij Olympiacos (1-3).

Tottenham kwam na 25 minuten op voorsprong tegen Dinamo Zagreb in een wedstrijd die onder leiding stond van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Erik Lamela dribbelde het strafschopgebied in en raakte met zijn inzet de paal, waarna Harry Kane op de juiste plek stond om binnen te schuiven.

In de 65e minuut mocht Bergwijn als invaller zijn opwachting maken en hij was direct dicht bij de 2-0. De Oranje-international kon van dichtbij uithalen na een fraaie voorzet van Gareth Bale, maar zijn inzet uit een moeilijke hoek werd gekeerd door doelman Dominik Livakovic.

Vijf minuten later was de 2-0 alsnog een feit. Kane kreeg de bal zomaar in zijn voeten door slecht uitverdedigen van Dinamo Zagreb en de spits trof doel met een laag schot. De Engelsman staat nu op 26 doelpunten in 37 officiële duels dit seizoen.

Dinamo Zagreb bereikte de knock-outfase van de Europa League door in een groep met Feyenoord, Wolfsberger AC en CSKA Moskou als eerste te eindigen. De ploeg uit Kroatië rekende in de vorige ronde af met FC Krasnodar. Tottenham was over twee wedstrijden te sterk voor Wolfsberger.

Manchester United geeft zege uit handen tegen AC Milan

Eerder op donderdag gaf Manchester United een zeker lijkende zege uit handen tegen AC Milan, dat sterk aan het duel op Old Trafford begon. De bezoekers vonden snel twee keer het net, maar beide doelpunten gingen niet door. Rafael Leão scoorde in buitenspelpositie en de VAR constateerde dat aan de goal van Franck Kessié een handsbal vooraf ging.

Manchester United had moeite om in de wedstrijd te komen, maar kreeg vlak voor rust uit een corner alsnog een niet te missen kans. Harry Maguire hoefde de bal bij de tweede paal alleen maar een klein zetje te geven om te scoren, maar hij raakte wonderbaarlijk genoeg de paal.

Vlak na rust was het alsnog raak voor United. Amad Diallo, die halverwege het veld in was gekomen voor Anthony Martial, kopte een voorzet van Bruno Fernandes op fraaie wijze achter doelman Gianluigi Donnarumma. Het leek bij die ene goal te blijven, maar Simon Kjaer maakte diep in blessuretijd toch nog de gelijkmaker.

Donny van de Beek ontbrak door een blessure in de selectie van United en ook Paul Pogba, Marcus Rashford en Juan Mata konden niet spelen. AC Milan moest het in Manchester zonder Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic en Mario Mandzukic stellen.

Manchester United hoopt de Europa League voor de tweede keer te winnen. In de finale van 2017 versloeg de Engelse club Ajax.

Arsenal en AS Roma heel dicht bij laatste acht

Arsenal staat wél met één been in de kwartfinales. Olympiacos, dat PSV in de zestiende finales uitschakelde, verloor in eigen huis met 1-3 van 'The Gunners'. Martin Ødegaard zorgde in de 34e minuut met een fraai afstandsschot voor de 0-1, waarna Youssef El Arabi in de 58e minuut de gelijkmaker maakte.

Het bleef lange tijd bij 1-1, maar vlak voor tijd sloeg Arsenal toch nog toe. De Braziliaan Gabriel zette de bezoekers tien minuten voor tijd op voorsprong en Mohamed Elneny maakte de uitgangspositie van zijn ploeg even later nog iets beter.

Ook het AS Roma van Rick Karsdorp lijkt een plek bij de laatste acht niet meer te kunnen ontgaan. De Italianen wonnen met 3-0 van Shakhtar Donetsk door treffers van Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy en Gianluca Mancini. De laatste twee goals vielen in de laatste twintig minuten. Karsdorp deed de hele wedstrijd mee.

Villarreal zette een grote stap naar de kwartfinales door Dynamo Kiev met 0-2 te verslaan. Slavia Praag en Rangers bleven op een 1-1-gelijkspel steken in Tsjechië en Granada boekte een 2-0-overwinning op Molde FK, dat de laatste twintig minuten met tien man speelde door een tweede gele kaart voor Martin Ellingsen.

Alle returns in de achtste finales van de Europa League staan volgende week op het programma. Ajax deed eerder op donderdag al goede zaken door het Zwitserse Young Boys in de Johan Cruijff ArenA met 3-0 te verslaan.

