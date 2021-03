Ajax heeft donderdag in de Johan Cruijff ArenA een reuzenstap gezet naar de kwartfinales van de Europa League. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in de heenwedstrijd in de achtste finales veel te sterk voor Young Boys (3-0).

Ajax was vanaf het begin oppermachtig tegen de regerend Zwitsers landskampioen. In de beginfase misten de Amsterdammers al meerdere goede mogelijkheden, terwijl het zwakke Young Boys bijna niets uitrichtte.

Het duurde tot de 62e minuut tot Davy Klaassen het overwicht omzette in de 1-0. In de 82e minuut tekende Dusan Tadic voor de 2-0 en vlak voor tijd maakte invaller Brian Brobbey er 3-0 van.

Door de ruime overwinning heeft Ajax een riante uitgangspositie voor de return van volgende week in het Stadion Wankdorf in Bern, waar om 21.00 uur zal worden afgetrapt op het kunstgras. De Amsterdamse club speelt zondag eerst nog uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Goed nieuws is ook dat Nederland door de zege van Ajax op de UEFA-coëfficiëntenlijst Rusland voorbijgaat en stijgt naar de zevende plaats. Begin dit seizoen stond Nederland nog tiende.

Sulejmani verrassend in basis Young Boys

Donderdagavond in de ArenA had Ajax in de eerste twintig minuten kunnen en eigenlijk ook moeten scoren tegen Young Boys. In de vierde minuut was er al een enorme kans voor Antony en acht minuten later kopte de Braziliaan voorlangs. Ook Ryan Gravenberch en Neres lieten mogelijkheden onbenut.

Young Boys - met oud-Ajacied Miralem Sulejmani verrassend in de basis - stelde daar aanvallend vrijwel niets tegenover. De ploeg die in de Zwitserse competitie op eenzame hoogte staat (negentien punten voorsprong op nummer twee Servette) loerde op een counter, maar Ajax had het achterin onder controle.

In de loop van de eerste helft slaagde de thuisploeg er alleen niet meer in het overwicht om te zetten in kansen. Verder dan een schot van Tadic recht in de handen van Faivre kwam Ajax niet, waardoor het halverwege nog 0-0 was.

Dusan Tadic verdubbelt de voorsprong van Ajax tegen BSC Young Boys. Dusan Tadic verdubbelt de voorsprong van Ajax tegen BSC Young Boys. Foto: ProShots

Álvarez en Idrissi missen kansen

De terugkeer van Sulejmani in de ArenA werd geen succes, want de inmiddels 32-jarige Serviër bleef in de rust achter in de kleedkamer. Ajax pakte zonder wijzigingen de jacht op een goal weer op, resulterend in een kopbal van Edson Álvarez, die door Faivre uit de hoek werd getikt, en een schot naast van Antony.

In de 62e minuut was het eindelijk wel raak voor Ajax. Een aanval door het midden kwam via Álvarez en Tadic bij Klaassen, die oog in oog met Faivre hard en hoog binnenschoot (1-0).

Omdat Young Boys ook na de openingstreffer te zwak bleek om aanvallend een vuist te maken, mocht Ajax daarna hopen op meer en dat gebeurde ook. Na een gekraakt schot van Nicolás Tagliafico schoot Tadic acht minuten voor de 2-0 binnen en daarna was het Brobbey die het tweeluik al zo goed als besliste. De jonge aanvaller raakte eerst nog de paal, maar in blessuretijd maakte hij er alsnog 3-0 van.

