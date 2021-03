Tijdens de wedstrijd tussen Almere City FC en Cambuur Leeuwarden op zondag 28 februari is geen van de aanwezige fans met het coronavirus besmet geraakt. De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie maakte deel uit van een test van Fieldlab, dat onderzoekt hoe fans in tijden van corona veilig een evenement kunnen bezoeken.

Fans van Almere moesten zowel van tevoren als achteraf een PCR-test ondergaan om uit te sluiten dat ze met het coronavirus besmet zijn. Er waren 1.500 kaarten beschikbaar, maar er zaten in totaal 1.351 mensen in het stadion.

Vijf dagen na de wedstrijd kwam 82 procent van de bezoekers opdagen voor de tweede testronde. Een van hen testte positief, maar uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat deze persoon niet tijdens de wedstrijd, maar erna in de privéomgeving besmet is geraakt.

Almere City-Cambuur was het tweede duel van dit jaar waarbij publiek werd toegelaten. Bij NEC-De Graafschap (1-2) raakte mogelijk één persoon besmet. Het is onduidelijk of de supporter daadwerkelijk tijdens de wedstrijd besmet is geraakt of in de periode voor of kort na het evenement.

Niet alleen in het voetbal wordt getest door Fieldlab. Ook in de cultuursector werden al enkele evenementen met publiek gehouden, waaronder een voorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht.

Fieldlab verwacht in het gunstigste scenario ergens in april meer duidelijkheid over de terugkeer van toeschouwers bij wedstrijden in het betaald voetbal.