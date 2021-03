Ajax begint donderdag met Devyne Rensch en Jurriën Timber in de verdediging aan de heenwedstrijd in eigen huis tegen BSC Young Boys in de achtste finales van de Europa League. Edson Álvarez keert weer terug op het middenveld.

Alvarez fungeerde zondag in de Eredivisie tegen FC Groningen (3-1-zege) nog als centrale verdediger doordat Daley Blind ontbrak wegens een blessure, maar ondanks dat dat ook tegen Young Boys het geval is, speelt hij nu weer op het middenveld. Dat gaat ten koste van Mohammed Kudus.

De verdediging wordt tegen Young Boys gevormd door Rensch, Timber, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Het middenveld bestaat uit Álvarez, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen en de aanval uit Antony, Dusan Tadic en David Neres doordat Sébastien Haller niet speelgerechtigd is.

Naast Blind en Haller zijn André Onana (dopingschorsing) en Noussair Mazraoui (schade aan gezichtsvermogen) afwezig. Brian Brobbey is wel weer hersteld van een kwetsuur en neemt plaats op de bank. Daar zitten onder anderen ook Perr Schuurs en Oussama Idrissi.

Sulejmani verrassend in basis

Bij Young Boys start Miralem Suljemani, die tussen 2008 en 2013 bij Ajax speelde, verrassend in de basis. De Zwitsers moeten het zoals al was bekend stellen zonder de eerste doelman David von Ballmoos. Wel is Jean-Pierre Nsame er weer bij na een schorsing.

Young Boys verraste in de vorige ronde het Bayer Leverkusen (4-3- en 0-2-zege) van trainer Peter Bosz. De ploeg van coach Gerardo Seoane kan zich nagenoeg volledig richten op de Europa League, want het is in eigen land al bijna zeker van de vierde titel op rij in de Zwitserse Super League.

De eerste wedstrijd tussen Ajax en BSC Young Boys vangt donderdag om 18.55 uur aan in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Marco Guida. De return is volgende week donderdag om 21.00 uur in het Stade de Suisse in Bern.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Tadic, Neres.

Opstelling BSC Young Boys: Faivre; Hefti, Camara, Lustenberger, Lefort; Fassnacht, Lauper, Aebischer, Sulejmani; Elia, Nsame.

