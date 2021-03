Art Langeler is vanaf volgend seizoen de trainer van PEC Zwolle. De vijftigjarige Gelderlander tekent een contract voor twee jaar tot medio 2023 en wordt de opvolger van Bert Konterman, die dit seizoen afmaakt bij de Overijsselaars.

Langeler werd vrijwel meteen na het ontslag van John Stegeman vorige maand genoemd als de nieuwe coach van PEC. Toen duidelijk werd dat hij vanwege zijn werk bij de KNVB als directeur voetbalontwikkeling pas komende zomer beschikbaar is, besloot de club Konterman aan te stellen voor de rest van deze jaargang.

De oud-profvoetballer kent een rijk verleden bij PEC. Hij had van 2008 tot 2010 een functie in de jeugdopleiding en was van januari 2010 tot medio 2013 de trainer van het eerste elftal. In het seizoen 2011/2012 leidde hij PEC naar de titel in de Eerste Divisie en daarmee promotie naar de Eredivisie.

Langeler vertrok in 2013 naar PSV om daar aan de slag te gaan als hoofd jeugdopleiding en kwam in 2016 terecht bij de KNVB, waar hij de rol had van achtereenvolgens assistent-trainer van Oranje onder 20, interim-bondscoach van Jong Oranje en dus directeur voetbalontwikkeling.

"Het voelt heel erg goed om acht jaar na dato weer als hoofdtrainer terug te keren bij PEC. Sinds mijn vertrek is er veel veranderd in positieve zin. De club heeft prachtige prijzen gepakt, is doorgegroeid tot een stabiele Eredivisionist en ook in de wijde regio is PEC stevig verankerd met zowel supporters als sponsoren", zegt Langeler donderdag op de clubwebsite.

'Met Art weten we wat we in huis halen'

Technisch manager Mike Willems van PEC is zeer content met de aanstelling van Langeler. "Met Art weten we wat we in huis halen, namelijk een ervaren en tactisch sterk onderlegde trainer. De afgelopen jaren heeft hij zich bij PSV en later de KNVB verder doorontwikkeld als trainer, maar ook als mens."

"In zijn eerste periode in Zwolse dienst heeft hij het fundament gebouwd van een elftal waar we jarenlang plezier van hebben gehad. Met enkele jongens uit de huidige selectie heeft hij al eerder gewerkt, voor de andere spelers is hij nieuw en dat zet iedereen op scherp."

Konterman keert over een paar maanden waarschijnlijk weer terug naar de KNVB, waar hij de afgelopen jaren jeugdbondscoach was. Hij had onder meer Nederland O20 en O18 onder zijn hoede. Sinds vorig jaar was hij alleen nog assistent-bondscoach van Oranje O16.

PEC is na 25 speelrondes nog niet helemaal veilig wat betreft degradatie uit de Eredivisie. De ploeg, die vorige week bij het debuut van Konterman met 2-1 verloor van Heracles Almelo, heeft als nummer dertien acht punten voorsprong op nummer zestien Willem II. Zondag wacht een thuisduel met koploper Ajax.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie