Joachim Löw heeft een rentree van Thomas Müller en Mats Hummels niet uitgesloten. De bondscoach gaf donderdag zijn eerste persconferentie, nadat deze week bekend werd dat hij na het EK na zestien jaar vertrekt bij het Duitse elftal

"Ik heb de deur voor voor hen nog niet gesloten", zei Löw. "Onder normale omstandigheden moet je nooit van je plan afwijken, maar met de coronapandemie zitten we in een ongewone situatie. In mei gaan we bekijken wat het beste is voor het team met oog op het WK."

Na het WK van 2018, waarin Duitsland als titelverdediger teleurstellend in de groepsfase werd uitgeschakeld, werden Müller (31), Hummels (32) en ook Jérôme Boateng (32) niet meer opgeroepen door Löw. Vanwege goede prestaties groeit in Duitsland de roep om een terugkeer van met name Müller en Hummels.

"We willen op het EK zo goed mogelijk presteren en zullen alles in beschouwing nemen", zei Löw. "Maar een trainer zal zich niet bezighouden met wat het publiek van zijn besluiten vindt. Ik volg mijn eigen overtuiging."

6-0-nederlaag tegen Spanje heeft niet met vertrek te maken

Na het mislukte WK in 2018 voerde Löw een verjongingsslag door bij het Duitse team. "Op het EK van 2024 in eigen land moet de nieuwe ploeg top zijn, dan willen we vlammen", zei Löw. "Ik zie mezelf tegen die tijd niet meer als bondscoach en daarom is het verstandig om na het EK van komende zomer te vertrekken."

De bondscoach benadrukte dat de recente 6-0-nederlaag tegen Spanje niets met zijn besluit om te vertrekken te maken had. "Ik had al voorgenomen om rond februari en maart na te denken over mijn toekomst. Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen dat het tijd is om het stokje door te geven."

De 61-jarige coach sluit niet uit dat hij na het EK een club gaat trainen. "Maar ik heb eigenlijk nog helemaal niet nagedacht over de toekomst."

Oliver Bierhoff, de teammanager van de Duitse ploeg. Foto: Pro Shots

Duitse bond sluit vrouw als bondscoach niet uit

Jürgen Klopp (Liverpool), Hansi Flick (Bayern München) en Julian Nagelsmann (RB Leipzig) worden in de Duitse pers als mogelijke opvolgers van Löw genoemd. Oliver Bierhoff, teammanager van de Duitse ploeg, zei op de persconferentie dat de DFB geen haast gaat maken met het aanstellen van een nieuwe bondscoach.

"We hebben ons zelf geen deadline opgelegd. Gelukkig zijn er genoeg goede coaches in Duitsland, en goede Duitse coaches in het buitenland. Ook binnen de bond zelf lopen goede trainers rond. Of de nieuwe bondscoach een vrouw kan zijn? We sluiten op dit moment niets uit."

Duitsland speelt deze maand zijn eerste duels in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. IJsland (25 maart), Roemenië (28 maart) en Noord-Macedonië (31 maart) zijn de tegenstanders.