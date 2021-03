Josep Guardiola heeft woensdag na de 5-2-zege van zijn Manchester City op Southampton uitgehaald naar de VAR. De trainer vond het onbegrijpelijk dat Phil Foden geen strafschop kreeg.

"Scheidsrechter Jon Moss kan het niet goed gezien hebben, maar dan hebben we altijd nog de VAR", zei Guardiola op de persconferentie na de wedstrijd. "Ik vind het echt ongelooflijk dat de VAR hier geen penalty voor geeft."

Bij een 1-1-stand omspeelde Foden Southampton-doelman Alex McCarthy, die de jonge middenvelder tackelde. Foden stond snel weer op in een poging om de bal in het lege doel te schieten, maar de hoek was te lastig geworden.

"We hebben juist een VAR om in te grijpen als een scheidsrechter iets niet goed ziet. Ik snap echt niet waarom dat in deze situatie niet is gebeurd", zei de Spaanse coach vol onbegrip.

Guardiola: 'Hopelijk zullen ze het op een dag kunnen uitleggen'

Guardiola voegde daar aan toe dat hij er niet van houdt om de arbitrage te bekritiseren. "Al lange tijd, ik denk al vier of vijf jaar, heb ik niets over scheidsrechters gezegd. Maar deze actie was ongelooflijk. Echt on-ge-loof-lijk."

Daarmee overdreef Guardiola overigens wel. Drie jaar geleden werd hij namelijk door de UEFA voor twee duels geschorst na kritiek op de scheidsrechter na een Champions League-duel met Liverpool.

De niet-gegeven penalty was tegen Southampton niet van invloed op het resultaat. "Maar juist daarom wil ik er nu een punt van maken", zei de trainer. "Als we vandaag verloren hadden, dan had iedereen gezegd dat ik naar excuses zocht."

"En het gebeurt echt niet alleen vandaag. Ik snapte ook echt niet waarom de goal van Fulham tegen Tottenham Hotspur werd afgekeurd, en de handsbal bij Burnley tegen Arsenal evenmin. Hopelijk zullen ze op een dag in staat zijn om uit te leggen wat er aan de hand is, hoe de regels van de VAR werken", zei Guardiola vertwijfeld. "Want o mijn God, het is echt ongelooflijk. Ik snap er niets meer van."

Manchester City stevent op het kampioenschap af in de Premier League. De koploper heeft liefst veertien punten voorsprong op de concurrentie.

Spelers van Manchester City vragen om een strafschop bij scheidsrechter Jon Moss. Foto: ANP

