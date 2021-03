Honderden Argentijnen zijn in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) in Buenos Aires de straat opgegaan. Ze eisten duidelijkheid over de doodsoorzaak van de in november overleden Diego Maradona.

Sinds Maradona op zestigjarige leeftijd aan een hartaanval overleed, zijn er veel twijfels over de behandeling die Maradona heeft gekregen. Zo zou hij niet op de juiste manier zijn verzorgd.

Enkele kinderen van Maradona, onder wie zijn dochters Dalma en Giannina, liepen ook mee in de protestmars door Buenos Aires. Volgens Argentijnse media vertrokken zij toen de sfeer grimmiger werd.

De actievoerders uitten onder meer doodsbedreigingen aan het adres van Matias Morla, de advocaat van Maradona, die het medische team had geformeerd dat 'Pluisje' na diens operatie zo goed mogelijk moest behandelen.

Het was druk in Buenos Aires. Foto: Pro Shots

Veel fans hadden attributen meegenomen ter ere van Diego Maradona. Foto: Pro Shots

Er zijn twijfels over de doodsoorzaak van Diego Maradona. Foto: Pro Shots

Ook dochter Dalma Maradona was aanwezig. Foto: Pro Shots

Er werden ook doodsbedreigingen geuit aan het adres van Diego Maradona's advocaat. Foto: Pro Shots

Diego Maradona overleed in november op zestigjarige leeftijd. Foto: Pro Shots