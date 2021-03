Gerry Hamstra staat op het punt om een contract bij Ajax te tekenen, zegt algemeen directeur Cees Roozemond van sc Heerenveen woensdagavond bij Omroep Friesland. Hamstra vertrok dinsdag bij de Friese club als technisch manager vanwege een verschil van inzicht.

De breuk met de vijftigjarige Hamstra, die aan zijn vijfde seizoen bij Heerenveen bezig was en nog twee jaar onder contract stond, lijkt mede tot stand gekomen door de gesprekken die hij in het geheim met Ajax voerde. De bestuurder moet in Amsterdam de rechterhand van directeur voetbalzaken Marc Overmars worden.

"We zijn onaangenaam verrast door zijn vertrek en houden hier een bittere nasmaak aan over", zegt Roozemond bij Omroep Friesland. "De interesse speelde al langer. We zijn een chique club die altijd open en eerlijk is. Dat was Gerry in dit geval niet."

Heerenveen meldde dinsdag nog dat Hamstra is vertrokken vanwege "een groeiend verschil van inzicht over de visie en strategie". De technisch manager was volgens diverse media niet tevreden met het spelersbudget dat hij tot zijn beschikking had.

Roozemond kritisch op functioneren Hamstra

Hoewel Roozemond niet is te spreken over de manier waarop Hamstra is omgegaan met de interesse van Ajax, is de algemeen directeur niet heel rouwig om het vertrek van zijn technisch manager. Hij vindt dat Hamstra in de afgelopen jaren ondanks wat successen ook steken heeft laten vallen in het Abe Lenstra Stadion.

"Als technisch manager moet je meer doen dan het kopen en verkopen van spelers. Als je kijkt naar onze jeugdopleiding en het aantal doorgebroken jeugdspelers, dan zitten we in de onderste regionen van de Eredivisie", aldus een kritische Roozemond.

Ajax heeft de komst van Hamstra nog niet bevestigd. Hij moet volgens VI in Amsterdam de schakel worden tussen de jeugdopleiding en directeur Overmars. Het is nog niet bekend wie de vacante positie bij Heerenveen gaat invullen.

