Liverpool heeft zich woensdagavond eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won in Boedapest met 2-0 van RB Leipzig, waardoor Liverpool in Europa wel zicht houdt op een prijs.

De 2-0 door goals na rust van Mohamed Salah en Sadio Mané was voor Liverpool ruim voldoende om door te gaan. Drie weken geleden wonnen 'The Reds' de heenwedstrijd in Boedapest ook al met 0-2 van de Bundesliga-club, die vorig jaar nog de halve finales haalde.

De zeges op RB Leipzig zijn voor Liverpool lichtpuntjes in een donkere periode. Van de laatste zeven Premier League-wedstrijden werden er maar liefst zes verloren. Alleen tegen laagvlieger Sheffield United pakte de ploeg eind vorige maand drie punten.

Liverpool is door de slechte resultaten afgezakt naar de achtste plaats en is kansloos voor de titel, terwijl de regerend landskampioen in de FA Cup en League Cup al is uitgeschakeld. De Champions League is de enige weg om het seizoen nog glans te geven.

Paris Saint-Germain schaarde zich woensdag ook bij de laatste acht en dinsdag gingen FC Porto en Borussia Dortmund door. De laatste vier achtstefinalewedstrijden zijn volgende week en de loting is vrijdag 19 maart.

Vreugde bij Liverpool na de 2-0. Vreugde bij Liverpool na de 2-0. Foto: ANP

Wijnaldum draagt aanvoerdersband bij Liverpool

Woensdagavond in Boedapest, waar vanwege de coronamaatregelen opnieuw werd gespeeld, kwam Liverpool niet echt in de problemen tegen RB Leipzig. De op papier thuisploeg controleerde het duel, maar miste legio kansen.

Georginio Wijnaldum, die de aanvoerdersband droeg, leidde de eerste mogelijkheid voor de Engelsen in, maar hij kon via Thiago Alcántara de geheel vrijstaande Salah net niet bereiken. Een kopbal van Diogo Jota werd gekeerd door doelman Péter Gulácsi. Jota schoot voor bijna open doel ook nog in het zijnet.

Aan de andere kant kreeg de nummer twee van de Bundesliga ruimte en dat leidde tot gevaar. Zo had Dani Olmo kunnen scoren, maar nu greep keeper Alisson goed in.

Ook na de hervatting was Liverpool de aanvallendste ploeg, wat leidde tot kansen voor Jota en Salah. In de 65e minuut, kort nadat Justin Kluivert was ingevallen bij de Duitsers, kopte Alexander Sørloth namens Leipzig op de lat.

Vervolgens liet Salah zien dat Liverpool toch nog kan scoren. De Egyptisch international rondde in de zeventigste minuut beheerst een aanval af, die was opgezet door Mané en Jota. Vier minuten later tekende Mané uit een voorzet van Divock Origi voor de 2-0 en daarmee was de laatste spanning weg.