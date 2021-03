Voor het eerst sinds 2005 ontbreekt zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo in de kwartfinales van de Champions League. De 33-jarige Argentijn werd woensdag met FC Barcelona door Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de achtste finales en dinsdag viel tegen FC Porto het doek voor Juventus.

Zestien jaar geleden maakte de destijds zeventienjarige Messi zijn debuut voor Barcelona in de Champions League. Chelsea was toen in de achtste finales over twee wedstrijden te sterk voor de Catalanen.

Cristiano Ronaldo vierde dat seizoen 2004/2005 zijn twintigste verjaardag als basisspeler van Manchester United, dat destijds in de achtste finales klop kreeg van AC Milan.

Messi en Barcelona haalden daarna alleen in 2007 en dit seizoen niet de laatste acht, terwijl Ronaldo in 2006 (Manchester United), 2010 (Real Madrid), 2020 (Juventus) en dit jaar dus voor de kwartfinales werd uitgeschakeld.

Messi en/of Ronaldo in kwartfinales CL 2005/2006: Messi (FC Barcelona)

2006/2007: Ronaldo (Manchester United)

2007/2008: Messi (FC Barcelona), Ronaldo (Manchester United)

2008/2009: Messi (FC Barcelona), Ronaldo (Manchester United)

2009/2010: Messi (FC Barcelona)

2010/2011: Messi (FC Barcelona), Ronaldo (Real Madrid)

2011/2012: Messi (FC Barcelona), Ronaldo (Real Madrid)

2012/2013: Messi (FC Barcelona), Ronaldo (Real Madrid)

2013/2014: Messi (FC Barcelona), Ronaldo (Real Madrid)

2014/2015: Messi (FC Barcelona), Ronaldo (Real Madrid)

2015/2016: Messi (FC Barcelona), Ronaldo (Real Madrid)

2016/2017: Messi (FC Barcelona), Ronaldo (Real Madrid)

2017/2018: Messi (FC Barcelona), Ronaldo (Real Madrid)

2018/2019: Messi (FC Barcelona), Ronaldo (Juventus)

2019/2020: Messi (FC Barcelona)

Messi maakt 119e goal

Barcelona speelde woensdag in Parijs met 1-1 gelijk tegen PSG en dat was na de 1-4-nederlaag van drie weken geleden in Camp Nou bij lange na niet genoeg om door te gaan. Messi miste een strafschop, maar maakte ook op schitterende wijze zijn 119e doelpunt voor de Spaanse club in de Champions League.

Messi heeft nu vijftien keer minder gescoord in het miljoenenbal dan Ronaldo (134). De nummer drie op de eeuwige topscorerslijst, Bayern München-spits Robert Lewandowski, staat met 72 doelpunten op grote afstand.

Mogelijk was het de laatste Champions League-goal van Messi voor Barça, want de sterspeler beschikt over een aflopend contract. De verbintenis van de 36-jarige Ronaldo bij Juventus loopt medio 2022 af.