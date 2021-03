Na de stunt tegen Bayer Leverkusen is Ajax de volgende club waartegen Young Boys wil verrassen in de Europa League. Het collectief uit Bern staat in de competitie op eenzame hoogte en dus draait alles om Europees succes. "Ajax is beter, maar dat betekent niet dat Ajax ook doorgaat."

Hij was veruit de duurste speler van de Eredivisie. Ruim 16 miljoen euro betaalde Ajax in 2008 aan sc Heerenveen voor Miralem Sulejmani, een record dat deze winter pas werd gebroken door de komst van Sébastien Haller. En nu?

"Bij Young Boys is Sulejmani een rotatiespeler, die vooral veel speelt in de competitie als de basisspelers rust krijgen", vertelt Valentin Schnorhk, journalist van de Zwitserse krant La Liberté. "Ik denk niet dat hij tegen Ajax in de basis zal staan."

In de Zwitserse Super League is de kans op speeltijd groter voor de inmiddels 32-jarige Sulejmani, die zijn grote belofte nooit heeft ingelost. Daar kan trainer Gerardo Seoane het zich veroorloven om zijn beste spelers rust te geven. Young Boys staat op eenzame hoogte in de competitie, getuige de negentien punten voorsprong op nummer twee Servette. Schnorhk: "Voor de competitie zijn de back-ups goed genoeg."

Miralem Sulejmani zal hoogstwaarschijnlijk niet in de basis staan tegen Ajax. Foto: ANP

'Iedereen werkt voor elkaar'

Het is het verhaal van een ploeg die de eigen competitie ontstegen is. FC Basel - tot en met 2017 acht keer op rij Zwitsers kampioen - is van de troon gestoten door Young Boys, dat de afgelopen drie jaar met een enorme voorsprong de titel pakte.

Schnorhk noemt technisch directeur Christoph Spycher het brein achter de hegemonie van Young Boys. "Hij vindt jonge en goedkope spelers, die ontwikkelen zich en die worden dan doorverkocht voor heel veel geld. Neem Kevin Mbabu. In 2017 voor een paar ton opgepikt bij Newcastle United en twee jaar later voor 10 miljoen euro verkocht aan Wolfsburg."

De Kameroense spits Jean-Pierre Nsame, ooit voor een half miljoen euro vastgelegd, is de volgende die Young Boys miljoenen kan opleveren. "Hij is sterk, heeft een goede balbehandeling en is belangrijk in de manier van spelen", aldus Schnorhk.

Massimo Lorenzi, journalist bij Radio Télévision Suisse, noemt de 27-jarige Nsame, vorig jaar met 32 goals topscorer in Zwitserland, ook als belangrijkste speler. "Verder is Young Boys vooral een sterk collectief. Iedereen werkt voor elkaar", vertelt Lorenzi. "En vergeet de keeper niet, David von Ballmoos, maar die is er donderdag vanwege een hersenschudding niet bij."

Spits Jean-Pierre Nsame is momenteel de uitblinker bij Young Boys. Spits Jean-Pierre Nsame is momenteel de uitblinker bij Young Boys. Foto: Pro Shots

'Ik geef Ajax 65 procent kans'

In de zestiende finales tegen Leverkusen was het Nsame die ontbrak door twee wedstrijden schorsing, maar Young Boys bleek het ook zonder hem te kunnen. De Zwitserse kampioen won met 4-3 en 0-2 van de ploeg van trainer Peter Bosz en zorgde zo voor het Europese hoogtepunt in de recente clubhistorie. In de eerste helft in Bern werd Leverkusen zelfs van het veld geblazen, met een 3-0-ruststand tot gevolg.

Schnorhk: "Thuis tegen Leverkusen zette Young Boys voor rust druk. Maar ze kunnen er tegen Ajax ook voor kiezen om wat terug te zakken en dan met een counter toe te slaan. Tegen Leverkusen kozen ze daar na rust ook voor en toen kregen ze vijf of zes grote counterkansen. Zo kunnen ze Ajax ook verslaan."

Lorenzi ziet ook kansen voor Young Boys. "Het is voor Young Boys al een enorme eer om tegen Ajax te spelen", zegt hij. "Ajax is beter, maar dat betekent niet dat Ajax ook doorgaat. Als Young Boys honderd keer tegen Leverkusen speelt, wint Leverkusen ook vaker. En toch ligt Leverkusen eruit. Ik geef Ajax 65 procent om wél door te gaan."

De wedstrijd tussen Ajax en Young Boys begint donderdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Marco Guida. Over een week is de return in Stadion Wankdorf in Bern.

