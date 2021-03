De koplopers van de Premier League en La Liga hebben woensdag een thuiszege geboekt. Manchester City was met maar liefst 5-2 te sterk voor Southampton en Atlético Madrid won met 2-1 van Athletic Club.

Manchester City en Southampton stonden bij de jaarwisseling beide op 26 punten. City is met 42 punten de best presterende club van Engeland en Southampton is met slechts 7 punten de zwakste ploeg in de Premier League.

Het grote krachtsverschil werd woensdag snel duidelijk. City combineerde naar hartenlust en Southampton verdedigde zwak. Kevin De Bruyne opende al na een kwartier de score door de rebound binnen te schieten, nadat Southampton-keeper Alex McCarthy een schot van Phil Foden had gepareerd.

Uit een strafschop van James Ward-Prowse kwam Southampton nog op gelijke hoogte, maar bij rust was het al 3-1 door een afstandsschot van Riyad Mahrez en een intikker van Ilkay Gündogan.

Na rust vielen er in een tijdsbestek van vier minuten maar liefst drie treffers. Mahrez en De Bruyne scoorden opnieuw voor City en tussendoor deed Che Adams wat terug voor Southampton.

Stand boven in Premier Legaue 1. Manchester City 29-68 (+40)

2. Manchester United 28-54 (+23)

3. Leicester City 28-53 (+16)

4. Chelsea 28-50 (+19)

Atlético-verdediger Felipe springt veel hoger dan de spelers van Athletic. Atlético-verdediger Felipe springt veel hoger dan de spelers van Athletic. Foto: ANP

Suárez helpt Atlético aan zege

Atlético won slechts twee van zijn laatste vier competitieduels en zag concurrenten Barcelona en Real Madrid de laatste weken snel dichterbij komen. De moeizame 2-1-thuiszege op Athletic was dan ook zeer welkom.

Woensdag dreigde het opnieuw mis te gaan voor de Madrilenen, want Athletic kwam via Iker Muniain op voorsprong. Op slag van rust kopte Marcos Llorente fraai de gelijkmaker binnen: 1-1.

De centrale middenvelder is dit seizoen aardig op dreef met 9 treffers in 26 duels. Ter vergelijking: in de 142 competitieduels daarvoor maakte hij maar 6 goals.

De belangrijkste schakel bij Atlético is echter Luis Suárez. De oud-spits van FC Barcelona versierde kort na rust een strafschop en benutte het buitenkansje zelf: 2-1.

Het was Suárez' achttiende treffer van het seizoen, alleen Lionel Messi (19) scoorde dit seizoen vaker in La Liga.

Atlético boekte de 309e zege onder trainer Diego Simeone. Daarmee verbeterde de Argentijn een clubrecord van Luis Aragonés, die bij 308 gewonnen duels op de bank zat.