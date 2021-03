NAC Breda heeft woensdagavond de transfer van Ralf Seuntjens afgerond. De 31-jarige aanvaller komt na dit seizoen over van concurrent De Graafschap, waar hij over een aflopend contract beschikt.

De in Breda geboren Seuntjens tekent bij NAC een contract voor twee jaar met de optie op nog een seizoen. De overstap ligt gevoelig, want zowel NAC als De Graafschap strijdt dit seizoen nog voor promotie naar de Eredivisie.

Seuntjens sprak zich zondagavond bij ESPN al positief uit over zijn aanstaande transfer, wat tot een storm van kritiek leidde. Hij ging dinsdagavond in gesprek met het clubkanaal van De Graafschap door het stof en benadrukte nog volledig met zijn hoofd bij de 'Superboeren' te zitten.

De Graafschap verliest met Seuntjens zijn aanvoerder en clubtopscorer. De spits, die sinds de zomer van 2019 voor de Keuken Kampioen Divisie-club speelt, kwam dit seizoen in 26 competitieduels 13 keer tot scoren en leverde 4 assists.

Seuntjens ziet transfer naar NAC als droom die uitkomt

Seuntjens stak zijn liefde voor NAC nooit onder stoelen of banken en is erg blij dat hij nu eindelijk de kans krijgt om voor de club uit zijn geboortestad uit te komen. "Heerlijk! Het is een droom die uitkomt om te spelen voor deze club. Het voelt voor mij als thuiskomen, ondanks dat ik nooit eerder voor NAC heb gespeeld."

Seuntjens wordt bij NAC herenigd met trainer Maurice Steijn, met wie hij tussen 2015 en 2019 samenwerkte bij VVV-Venlo. De Brabander speelde in zijn loopbaan ook voor RBC Roosendaal, FC Den Bosch en Telstar.

Op dit moment staat De Graafschap er iets beter voor dan NAC in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Doetinchem bezet de tweede plek met zestig punten, vier meer dan nummer drie NAC. SC Cambuur is met 66 punten de koploper.

