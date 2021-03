Het WK-kwalificatieduel tussen Spanje en Kosovo gaat op 31 maart gewoon door. Kosovo dreigde het duel te boycotten vanwege "provocaties" van de Spanjaarden, maar in een telefoongesprek hebben de landen het conflict uitgepraat.

Spanje erkent Kosovo niet als een onafhankelijk land en de Spaanse voetbalbond RFEF omschreef het land op Twitter daarom als "het territorium Kosovo". De Kosovaarse voetbalbond was daar niet over te spreken en eiste een snelle reactie van de RFEF. Die kwam er in de vorm van een telefoontje met voorzitter Agim Ademi.

"De RFEF liet in het gesprek weten het incident te betreuren", schrijft de Kosovaarse voetbalbond woensdagavond in een verklaring. "De Spaanse voetbalbond heeft daarnaast uitgesproken heel gastvrij te willen zijn. De wedstrijd gaat gewoon door."

Voorzitter Ademi belde woensdag ook met officials van de UEFA om de situatie uit te leggen en te benadrukken dat de wedstrijd kan doorgaan.

Het duel tussen Spanje en Kosovo begint op 31 maart om 20.45 uur in Sevilla. De twee landen zitten met Zweden, Griekenland en Georgië in de WK-kwalificatiepoule. Spanje speelt voor de ontmoeting met Kosovo nog wedstrijden tegen Griekenland en Georgië.

Kosovo, dat zich in 2008 onafhankelijk verklaarde en in 2014 van de FIFA toestemming kreeg om met het nationale elftal internationale wedstrijden te spelen, plaatste zich nog nooit voor een WK of EK.