Desiree van Lunteren verruilt na dit seizoen Ajax voor PSV. De 84-voudig Oranje-international, die eind 2019 haar interlandloopbaan beëindigde, heeft woensdag een contract voor twee jaar getekend bij de nummer één van het afgelopen seizoen in de Eredivisie Vrouwen.

De 28-jarige Van Lunteren begrijpt dat de overstap naar de concurrent verrassend is en gevoelig ligt. "Maar voor mij is de keuze logisch", zegt Van Lunteren op de website van PSV. "Ik was toe aan iets nieuws en wilde in Nederland actief blijven."

Een gesprek met PSV-trainer Rick de Rooij en manager Sandra Doreleijers gaf Van Lunteren het gevoel dat een transfer naar PSV de juiste stap was.

"Na dat gesprek was de keuze vrij makkelijk. PSV is een mooie en grote club die kampioen wil worden. Dat is het enige dat telt en ik zie het als een uitdaging om daar een bijdrage aan te leveren."

Van Lunteren werkt toe naar rentree

Van Lunteren, die jarenlang de vaste rechtsback van Oranje was, speelde van 2012 tot 2018 voor Ajax. In 2019 keerde ze na een seizoen bij SC Freiburg terug bij de Amsterdamse club.

Dit seizoen kwam ze nog niet in actie, omdat ze in december beviel van een zoon. Momenteel werkt ze op het trainingsveld bij Ajax aan een rentree.

"Vanaf het moment dat ik zwanger raakte, wist ik dat terug wilde komen. Ik ben niet klaar met voetballen op het hoogste niveau en vind de afwisseling tussen moeder zijn en voetballen erg leuk. Misschien heb ik hierdoor juist wel een stap in het inlevingsvermogen gemaakt. Dat kan ik tijdens trainingen en in het veld gaan gebruiken."

Van Lunteren wordt de derde speler in de PSV-selectie die in 2017 Europees kampioen werd met de Oranjevrouwen. Mandy van den Berg en Sari van Veenendaal spelen sinds afgelopen zomer in Eindhoven.