Lieke Martens (FC Barcelona) en Dominique Janssen (VfL Wolfsburg) hebben woensdag zonder al te veel problemen de kwartfinales van de Champions League voor vrouwen bereikt. Atlético Madrid en Merel van Dongen werden uitgeschakeld.

Martens won met Barcelona met 0-5 op bezoek bij het Deense Fortuna Hjørring. De heenwedstrijd in Spanje was al in 4-0 geëindigd.

Martens had een basisplaats bij de Spaanse topploeg en werd een kwartier voor tijd bij een 0-3-stand gewisseld. Ze was niet betrokken bij een van de doelpunten. In de vorige ronde schakelde Barcelona PSV uit, door tweemaal met 4-1 te winnen.

Wolfsburg won net als vorige week met 0-2 van het Noorse LSK Kvinner. Pia-Sophie Wolter en Ingrid Syrstad Engen maakten vlak voor rust de goals in Hongarije, waar gespeeld moest worden vanwege Noorse reisrestricties.

Oranje-international Janssen deed de laatste twintig minuten mee bij Wolfsburg, terwijl Shanice van de Sanden niet tot de wedstrijdselectie behoorde. De Duitse ploeg verloor vorig seizoen in de finale van de Champions League van Olympique Lyon.

Dominique Janssen was invaller bij Wolfsburg. Foto: Pro Shots

Atlético niet opgewassen tegen Chelsea

Atlético had woensdag niet genoeg aan een 1-1-gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Chelsea. De Engelse kampioen had vorige week namelijk met 2-0 gewonnen.

De kampioen van Engeland kwam een kwartier voor tijd op een 0-1-voorsprong door een rake penalty van Maren Mjelde. Twee minuten eerder had Toni Duggan nog een strafschop gemist namens Atlético. De thuisploeg kwam via de zeventienjarige middenvelder Claudia Iglesias nog wel op 1-1, maar die treffer viel pas in de 93e minuut.

Van Dongen stond de hele wedstrijd centraal in de defensie bij Atlético. Het duel vond vanwege de reisrestricties plaats in het Italiaanse Monza.