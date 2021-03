Manchester United heeft voormalig middenvelder Darren Fletcher (rechts op de foto) dinsdag benoemd tot technisch directeur, een functie die nog niet bestond binnen de club. John Murtough (links) gaat aan de slag als directeur voetbalzaken; een baan die eveneens nieuw is bij de twintigvoudig landskampioen.

De 37-jarige Fletcher was al verbonden aan United, waar hij sinds begin dit kalenderjaar assistent onder trainer Ole Gunnar Solskjaer was. In de maanden daarvoor had hij een rol binnen de jeugdopleiding van 'The Red Devils'.

Murtough hield zich bij United al bezig met voetbalzaken, maar gaat zich nog meer op dagelijkse basis bemoeien met de koers van de club. Fletcher en Murtough nemen onder meer de transferzaken op zich, die tot nu toe vaak door vicevoorzitter Ed Woodward werden gedaan.

Fletcher kwam als speler op jonge leeftijd bij United terecht en debuteerde er als prof. Hij pakte vijf landstitels met de club. De tachtigvoudig international van Schotland droeg daarna nog de shirts van West Bromwich Albion en Stoke City. Bij die laatste club sloot hij zijn carrière ruim een jaar geleden af.

Het United van Solskjaer begon dit seizoen sterk, maar heeft als nummer twee van de Premier League inmiddels een grote achterstand op koploper Manchester City. Het gat bedraagt elf punten.

