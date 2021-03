Riechedly Bazoer is na een disciplinaire straf weer terug bij Vitesse. De 24-jarige verdediger werd afgelopen weekend uit de selectie gezet na een incident op de training.

Vitesse meldt woensdag via Twitter dat de voltallige selectie, en dus ook Bazoer, woensdag op het trainingsveld stond. De Arnhemmers bereiden zich voor op het uitduel met FC Utrecht van zondag.

Bazoer mocht afgelopen weekend niet meedoen in de thuiswedstrijd tegen AZ (2-1-zege), omdat hij zich vrijdag tijdens de training had misdragen. Hij zou ploeggenoot Daan Huisman hebben nagetrapt en woedend zijn geworden op trainer Thomas Letsch.

Vitesse wilde de afgelopen dagen weinig kwijt over de situatie van de zesvoudig Oranje-international. "We gaan eerst met hem in gesprek. We betreuren de hele gang van zaken", zei technisch directeur Johannes Spors maandag tegen de Gelderlander.

Bazoer, die vorig seizoen al eens disciplinair geschorst werd door Vitesse na een aanvaring met toenmalig trainer Leonid Slutsky, is deze jaargang een van de uitblinkers bij de huidige nummer vier van de Eredivisie.

