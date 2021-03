Ajax-trainer Erik ten Hag beschikt in de aanloop naar de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen Young Boys over informatie die hij heeft gekregen van Peter Bosz. Zijn collega van Bayer Leverkusen werd in de vorige ronde uitgeschakeld door de Zwitserse ploeg.

Ten Hag belde niet zelf met Bosz. "Dat was niet nodig, want dat hadden jullie allemaal al gedaan", zei de trainer woensdag op zijn persconferentie met een knipoog tegen de journalisten. Deze week doken namelijk al quotes van Bosz over Young Boys op in Nederlandse media.

"Maar mijn analistenteam heeft contact gehad met Peter. Zelf heb ik ook beide wedstrijden van Leverkusen tegen Young Boys gezien. We weten genoeg. De informatie van Peter, en ook die van zijn assistent Hendrie Krüzen, kunnen we heel goed benutten."

In de zestiende finales van de Europa League werd het Leverkusen van Bosz onlangs zowel uit (4-3) als thuis (0-2) verslagen door Young Boys, dat in de Zwitserse competitie na 24 speelrondes met overmacht aan de leiding gaat.

Young Boys was twee keer te sterk voor het Bayer Leverkusen van voormalig Ajax-trainer Peter Bosz. Young Boys was twee keer te sterk voor het Bayer Leverkusen van voormalig Ajax-trainer Peter Bosz. Foto: Pro Shots

'Ploeg van Young Boys zit goed in elkaar'

Ten Hag zag in de wedstrijden tegen Leverkusen precies waar de kracht van Young Boys ligt. "Als je in staat bent om twee keer van Leverkusen te winnen, dan heb je gewoon een goede ploeg. Young Boys is een echt team, een eenheid, met een heel goede mentaliteit", deelde de Ajax-trainer zijn kennis.

"Tactisch en technisch gezien spelen ze heel direct naar het doel van de tegenstander. Het is echt een overval met vier, vijf spelers. Ze hebben heel veel snelheid in de ploeg. Het zit goed in elkaar."

Het heenduel tussen Ajax en Young Boys begint donderdag om 18.55 uur en wordt geleid door scheidsrechter Marco Guida uit Italië. De return is volgende week in Zwitserland.

Bekijk het programma in de achtste finales van de Europa League