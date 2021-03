Ajacied Daley Blind kan donderdag niet in actie komen in het Europa League-duel met Young Boys. De ervaren international heeft nog te veel last van zijn knie.

De 31-jarige Blind moest zondag al de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Groningen (3-1) aan zich voorbij laten gaan.

"Het is niet erger dan gedacht, maar hij is ook niet zo hersteld dat hij morgen kan spelen. Dat scheelt een slok op een borrel, maar ik moet het doen met de spelers die ik heb. Het wordt alsnog een goed elftal", zei trainer Erik ten Hag woensdag bij zijn perspraatje.

In de wedstrijd tegen FC Groningen speelde Lisandro Martínez als linker centrale verdediger en keerde de herstelde Nicolás Tagliafico terug als linksback. Vermoedelijk vult Ten Hag het tegen Young Boys ook op die manier in.

Naast Blind is mogelijk ook Brian Brobbey er donderdag nog niet bij. De negentienjarige spits, die na dit seizoen normaal gesproken vertrekt bij Ajax, heeft eveneens een blessure. Ook hij ontbrak tegen Groningen al.

Het duel tussen Ajax en Young Boys begint donderdag om 18.55 uur. De return in de achtste finales van de Europa League is volgende week in Zwitserland.

