Ryan Giggs ontbreekt ook de komende interlandperiode op de bank als bondscoach van Wales. De voormalig aanvaller van Manchester United werd in november gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin.

"De Welshe voetbalbond (FAW) en Ryan Giggs zijn in onderling overleg overeengekomen dat hij in de komende interlandperiode niet betrokken zal zijn bij de ploeg", meldt de FAW woensdag in een verklaring.

De 46-jarige Giggs ontkent alle beschuldigingen en werd vijf maanden geleden op borgtocht vrijgelaten.

De termijn van de borgtocht is intussen verlengd tot 1 mei, zes weken voor de start van het EK. Wales opent op 12 juni in groep A tegen Zwitserland.

De assistenten Robert Page en de Nederlander Albert Stuivenberg zullen het Welshe team leiden in de komende WK-kwalificatieduels met België (24 maart) en Tsjechië (30 maart) en de oefeninterland tegen Mexico (27 maart). Dat was ook al het geval bij de laatste drie interlands van Wales in 2020.