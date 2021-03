Het is nog niet duidelijk of de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Spanje en Kosovo op 31 maart doorgaat. Kosovo dreigt het duel te boycotten omdat het land vindt dat Spanje provoceert.

Spanje erkent Kosovo niet als onafhankelijk land en de Spaanse voetbalbond RFEF omschreef Kosovo op Twitter als "het territorium Kosovo". De Kosovaarse voetbalbond noemt die benaming "een provocatie".

"Kosovo is een onafhankelijk land dat sinds mei 2016 erkend wordt door de meeste democratische en ontwikkelde landen binnen de UEFA en FIFA", schrijft de Kosovaarse bond FFK in een verklaring.

"We vinden dit een onacceptabele reactie van Spanje en hebben meteen contact opgenomen met de Spaanse voetbalbond. We verwachten een snelle reactie. Als ze niet op ons reageren, zijn we genoodzaakt ons recht te zoeken bij de UEFA."

De onafhankelijkheid van Kosovo is al jaren een gevoelig punt voor Spanje. Met de explosieve situatie in Catalonië in het achterhoofd weigerde Spanje tot dusverre de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen.

Spanje-Kosovo is een wedstrijd uit de derde speelronde van poule B in de WK-kwalificatie. Zweden, Griekenland en Georgië zijn de andere landen in de groep die zich gaan proberen te plaatsen voor het WK in Qatar.

Bekijk de groepsindelingen en het speelschema van de WK-kwalificatie