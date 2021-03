ADO Den Haag verkeert naar verluidt opnieuw in grote financiële problemen. De nummer zeventien van de Eredivisie wacht al maanden op betalingen van de Chinese grootaandeelhouder United Vansen, zo schrijven VI en Omroep West woensdag.

United Vansen, sinds 2014 eigenaar van ADO, zou sinds dit seizoen weigeren om nog geld over te maken en inmiddels een betalingsachterstand van miljoenen hebben. ADO, dat zich zorgen maakt over het betalen van de spelerssalarissen, zou zich beraden op een rechtszaak.

De strubbelingen tussen ADO en United Vansen zijn niet nieuw. In 2017 stonden beide partijen ook al tegenover elkaar in de rechtbank. De rechter oordeelde toen dat de Chinese eigenaar bijna 2,5 miljoen euro moest overmaken naar de Eredivisionist, die daardoor gered was.

Naar verluidt is inmiddels een andere partij bereid om de aandelen van United Vansen over te nemen. Het is niet bekend of de grootaandeelhouder wil meewerken aan een overdracht.

Naast de financiële problemen gaat het ook sportief moeizaam met ADO. De club uit de Hofstad ontsnapte vorig seizoen ondanks een zeventiende plek aan degradatie en staat na de 25e speelronde van het huidige Eredivisie-seizoen op dezelfde plek.

De club ontsloeg in november trainer Aleksandar Rankovic en stelde Ruud Brood aan als zijn opvolger. Brood en ADO hebben een achterstand van zeven punten op de veilige vijftiende plek in de Eredivisie.

Wang Hui, de baas van ADO Den Haags grootaandeelhouder United Vansen. Wang Hui, de baas van ADO Den Haags grootaandeelhouder United Vansen. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie