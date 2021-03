Het bedrijf Hendriks Graszoden uit het Limburgse Heythuysen heeft besloten om volgend jaar geen gras te leveren voor het WK voetbal in Qatar. De organisatie voelt zich niet prettig bij de mensenrechtensituatie in het land, zo laat een woordvoerder woensdag aan 1Limburg weten.

Hendriks Graszoden leverde in de laatste jaren vaker graszoden voor de grote toernooien - ze deden dat onder meer op het WK van 2006 en de EK's van 2008 en 2016 - en leek ook het gras voor het WK in Qatar te gaan verzorgen. Na een bezoek aan het land is het bedrijf echter van gedachten veranderd.

"Toen in 2010 bekend werd gemaakt dat Qatar het WK van 2022 mocht organiseren, zijn we uitgenodigd. We hebben ons toen voorgesteld aan het olympisch comité van Qatar en hebben advies gegeven over hoe het gras optimaal kan zijn", zegt de woordvoerder.

"Maar we zagen hoe de bouw van de stadions daar geschiedde. Lang niet alle arbeiders droegen beschermende kleding. Die houding vanuit de organisatie stond ons niet aan. Je ziet het verschil tussen de inwoners van Qatar en het werkvolk. De locals dragen lange witte gewaden, terwijl de arbeiders er een stuk minder deftig bij lopen."

Voor zover bekend is Hendriks Graszoden het eerste Nederlandse bedrijf dat om ethische redenen afziet van een samenwerking met de organisatie van het WK in Qatar.

Discussie over WK is flink toegenomen

De discussie over de toewijzing van het WK aan Qatar is de laatste weken weer opgelaaid. Vorige maand meldde The Guardian op basis van overheidsbronnen uit vijf Aziatische landen dat er al meer dan 6.500 arbeidsmigranten zijn opgekomen bij onder meer de bouw van de stadions.

Hendriks Graszoden, dat is geschrokken van die cijfers, twijfelde überhaupt al over de levering van graszoden. Het bedrijf merkte dat er door de organisatie in Qatar lagere kwaliteitsnormen werden gesteld aan het gras en voelde zich daar al niet helemaal goed bij.

Ondanks alle kritiek op het WK in Qatar gaat het toernooi, dat in november 2022 moet beginnen, vooralsnog gewoon door. FIFA-voorzitter Gianni Infantino liet vrijdag nog weten dat hij een boycot "niet de juiste oplossing" vindt en dat daar "niets mee wordt bereikt".