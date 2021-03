VVV-Venlo heeft dinsdag zijn zesde competitienederlaag op rij geleden. De Limburgers verloren zonder de geblesseerde topscorer Giorgos Giakoumakis met 0-1 van concurrent Sparta Rotterdam.

VVV-verdediger Kristopher da Graca werd de schlemiel van de wedstrijd in Venlo. De Zweed maakte in de zeventigste minuut met een eigen goal de enige treffer van de wedstrijd.

Sparta boekte zijn eerste zege sinds 13 januari (0-1 tegen Fortuna Sittard). De Rotterdammers pakten in hun vorige acht wedstrijden slechts drie punten.

De ploeg van trainer Henk Fraser klimt naar de twaalfde plaats en heeft nu vijf punten voorsprong op nummer vijftien VVV. Sparta staat negen punten boven de degradatiestreep.

VVV-Sparta stond in eerste instantie gepland voor 7 februari, maar kon toen niet doorgaan door het winterse weer.

VVV-Sparta kwam pas in de tweede helft wat los. Foto: Pro Shots

Ploegen maken er geen spektakel van

In de eerste helft regeerde dinsdagavond de angst bij het degradatieduel in De Koel. Sparta, dat zijn aanvoerder Adil Auassar na een half uur kwijtraakte door een blessure, kreeg vlak voor rust de enige serieuze kans, maar VVV-keeper Thorsten Kirschbaum redde op het lage schot van Abdou Harroui.

VVV kwam in de eerste helft - net als zaterdag tegen Feyenoord (6-0-nederlaag) - tot geen enkel schot tussen de palen, maar na rust begonnen de Limburgers meer aan te dringen en kwamen er ook goede mogelijkheden.

Sparta-keeper Maduka Okoye groeide uit de uitblinker, met onder meer reddingen op schoten van Joshua John en Vito van Crooij, waarna het enige doelpunt aan de andere kant viel. Da Graca werkte een voorzet van Lennart Thy wat onhandig in eigen doel.

In de slotfase schoot Sparta-invaller Jeffry Fortes op de paal en had Okoye nog één knappe redding in huis. De Nigeriaan hield in de 93e minuut met een uiterste krachtsinspanning een inzet van Torino Hunte uit zijn doel.

