Theo Janssen heeft dinsdag zijn contract bij Vitesse verlengd tot medio 2023. De 39-jarige clubicoon krijgt vanaf volgend seizoen een nieuwe functie in de jeugdopleiding van de Arnhemmers.

Janssen zal stoppen als trainer van Vitesse onder 18 en verdergaan als talententencoach en ambassadeur bij thuiswedstrijden.

"Het lijkt mij superleuk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze toptalenten", zegt de oud-middenvelder, die de laatste jaren ook werkzaam is als analist bij de NOS en RTL, op de site van Vitesse.

De functie van talententencoach in de jeugdopleiding bestaat nu nog niet bij Vitesse. Janssen zal volgens de club "de toptalenten binnen de voetbalacademie in de brede zin van het woord begeleiden om de stap naar de A-selectie te zetten".

"Met zijn tactische kwaliteiten, menselijke benadering en ervaring als oud-prof, kan Theo als geen ander bij onze talenten de juiste snaar raken", aldus technisch directeur Johannes Spors.

Janssen debuteerde in 1998 bij Vitesse in het betaald voetbal en hij sloot zestien jaar later zijn actieve loopbaan ook af bij de club uit zijn geboortestad. Sindsdien was hij scout, assistent-trainer bij Jong Vitesse en Vitesse onder 19 en hoofdtrainer van Vitesse onder 16 en Vitesse onder 18.