Ronald Koeman is positief over de kersverse voorzitter Joan Laporta, die zondag de presidentsverkiezingen bij FC Barcelona won. De Nederlander denkt dat de Spanjaard de juiste man is om de Catalanen uit de huidige financiële crisis te loodsen.

"Laporta is erg betrokken bij coaches en spelers. Hij kwam al op bezoek en sprak de selectie kort toe in de kleedkamer. Het gevoel is positief. Zijn komst is goed voor de toekomst van de club", zei Koeman dinsdag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Paris Saint-Germain van woensdag.

De 58-jarige Laporta, van 2003 tot 2010 al voorzitter, sprak gedurende de campagne al zijn steun uit in Koeman en hij hoopt ervoor te kunnen zorgen dat Lionel Messi voor Barcelona behouden blijft. Het contract van de 33-jarige Argentijn loopt na dit seizoen af en het is nog maar de vraag of hij zijn verbintenis wil verlengen.

"Het is waar dat Laporta een verleden met Leo en een aantal andere spelers heeft. Dat is in mijn ogen iets positiefs, maar ik weet niet of dat de kansen vergroot dat Leo ook na dit seizoen blijft. Hij moet dat zelf gaan beslissen. Ik hoop natuurlijk van wel", aldus Koeman.

Koeman gelooft in stunt tegen Paris Saint-Germain

De eerste wedstrijd onder het bewind van Laporta wordt direct een zware voor FC Barcelona. De ploeg van Koeman moet woensdagavond in het Parc des Princes tegen PSG (aftrap 21.00 uur) een 1-4-nederlaag uit de eerste ontmoeting zien weg te werken, een op papier vrijwel onmogelijke klus.

"Niks is onmogelijk in het voetbal", bleef Koeman hoopvol. "Als we een kans willen maken, moeten we wel heel effectief zijn. Het belangrijkste is dat we alles geven en het gevoel hebben dat we volledig ons best hebben gedaan. Dan zien we het resultaat later wel."

Barcelona kan zich vasthouden aan het historische tweeluik met PSG in het seizoen 2016/2017. De Catalanen maakten toen een 4-0-nederlaag uit de heenwedstrijd goed door een 6-1-zege in Camp Nou, genoeg voor een plek bij de laatste acht.

"De omstandigheden zijn nu helemaal anders", vindt Koeman. "Het is makkelijker om de return thuis te spelen en ik denk niet dat PSG bang voor ons is. Ze zullen niet denken dat dit een eenvoudige wedstrijd wordt."

