Technisch manager Gerry Hamstra is per direct vertrokken bij sc Heerenveen. Door een verschil van inzicht was een samenwerking niet langer mogelijk.

De vijftigjarige Hamstra was bijna vijf seizoenen werkzaam bij Heerenveen en stond nog tot medio 2022 onder contract in het Abe Lenstra Stadion. Volgens de Friezen is er in de afgelopen maanden "een groeiend verschil van inzicht ontstaan over de visie en strategie naar de toekomst van de voetbalafdeling".

"Ik vind het heel spijtig dat onze wegen scheiden. We zijn Gerry zeer erkentelijk voor hetgeen hij voor de club heeft gedaan en wensen hem heel veel succes bij het vervolg van zijn carrière", zegt algemeen directeur Cees Roozemond dinsdag op de website van Heerenveen.

Hamstra zegt dat zijn vertrek in goed overleg tot stand gekomen is. "Helaas zaten de club en ik niet meer geheel op één lijn. Ik ben in 2016 bij sc Heerenveen begonnen en kijk terug op een boeiende periode waarin we samen veel hebben bereikt."

Heerenveen maakt wisselvallig seizoen door

Eerder op dinsdag meldde VI dat de breuk tot stand is gekomen door de bezuinigingen bij Heerenveen. De clubleiding zou vanwege de financiële positie hebben geweigerd om geld vrij te maken voor transfers en dat leidde weer tot onvrede bij Hamstra.

Heerenveen maakt een wisselvallig seizoen door en staat momenteel op de negende plek in de Eredivisie. Het doel is een plek in de play-offs om een ticket voor de Conference League, het nieuwe Europese bekertoernooi.

De ploeg van trainer Johnny Jansen werd vorige week door Ajax uitgeschakeld in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.

