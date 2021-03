De Duitse bond betreurt het naderende afscheid van Joachim Löw, die dinsdag bekendmaakte dat hij na het EK van komende zomer stopt als bondscoach. De DFB roemt de 61-jarige Löw om zijn capaciteiten als trainer én als mens.

"Joachim is een van de beste coaches in het mondiale voetbal", zegt DFB-voorzitter Fritz Keller in een eerste reactie. "Niet alleen vanwege zijn prestaties, maar ook door zijn empathie en menselijkheid."

Löw is al vijftien jaar bondscoach van het Duitse elftal en was van 2004 tot 2006 assistent van bondscoach Jürgen Klinsmann. Onder leiding van Löw haalde 'Die Mannschaft' de finale van het EK in 2008 en het absolute hoogtepunt was de wereldtitel in 2014. In 2017 werd ook nog de Confederations Cup veroverd.

De afgelopen jaren - en vooral na de roemloze aftocht op het WK 2018 en de 6-0-nederlaag eind vorig jaar tegen Spanje - was er meer kritiek op Löw. Toch hield de bond vertrouwen in hem. Zijn contract bij de DFB liep nog tot en met het WK van 2022, maar hij heeft nu zelf besloten dat niet uit te dienen.

"Het feit dat hij ons in een vroeg stadium laat weten dat het EK zijn laatste toernooi wordt, is heel behoorlijk van hem", vindt Keller. "Het geeft ons tijd om in alle rust op zoek te gaan naar een opvolger."

Resultaten Duitsland onder Joachim Löw EK 2008: Finaleplaats

WK 2010: Derde plaats

EK 2012: Halve finales

WK 2014: Winnaar

EK 2016: Halve finales

Confederations Cup 2017: Winnaar

WK 2018: Groepsfase

Joachim Löw tijdens het EK 2008, zijn eerste toernooi als bondscoach. Joachim Löw tijdens het EK 2008, zijn eerste toernooi als bondscoach. Foto: ANP

'We hebben een gezamenlijk doel'

Ook Oliver Bierhoff, jarenlang teammanager en inmiddels technisch directeur van het Duitse elftal, is lovend over Löw.

"Joachim bracht spelvreugde terug in het Duitse team. En hij deed dat met aantrekkelijk en aanvallend voetbal. Het team heeft zich onder hem enorm ontwikkeld", aldus de oud-spits, die al zeventien jaar samenwerkt met Löw."

Bierhoff vreest niet dat het aangekondigde afscheid invloed zal hebben op de prestaties van Duitsland op het EK, waarin het in de groepsfase speelt tegen Frankrijk, Portugal en Hongarije. "Ik weet dat al zijn concentratie en energie gericht blijft op het elftal. We hebben nog steeds een gezamenlijk doel."