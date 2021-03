Joachim Löw stopt na het EK van komende zomer als bondscoach van Duitsland, zo heeft de Duitse voetbalbond DFB dinsdag bekendgemaakt. 'Die Mannschaft' krijgt daardoor na vijftien jaar een nieuw gezicht voor de groep.

De breuk is tot stand gekomen op verzoek van Löw. Zijn contract bij de DFB liep nog door tot en met het WK van 2022 in Qatar, maar de 61-jarige Duitser wil zelf graag na het EK stoppen en daar heeft de Duitse voetbalbond mee ingestemd.

"Ik zet deze stap heel bewust, vol trots en met enorme dankbaarheid voor een periode van in totaal bijna 17 jaar waarin ik met de beste voetballers van het land heb mogen werken. Tegelijkertijd ben ik heel erg gemotiveerd voor het komende EK", zegt Löw in een verklaring van de Duitse voetbalbond.

"We hebben samen grote successen gevierd en pijnlijke nederlagen geleden, maar de magische momenten steken er wat mij betreft bovenuit. Waaronder de wereldtitel in 2014. Ik zal de Duitse voetbalbond voor altijd dankbaar zijn."

Löw bezorgde Duitsland vele prijzen, maar verloor krediet

Löw begon in de zomer van 2006 als bondscoach van Duitsland, waar hij in de jaren daarvoor als assistent onder zijn voorganger Jürgen Klinsmann werkte. 'Jogi' was eerder clubtrainer van onder meer VfB Stuttgart, Fenerbahçe en Austria Wien.

Als bondscoach leidde Löw zijn land naar vele prijzen, met als hoogtepunt de wereldtitel in 2014. Argentinië werd in de finale na verlenging verslagen door een treffer van PSV'er Mario Götze. Daarnaast werd Duitsland derde op het WK 2010, het EK 2012 én het EK 2016. Op het Europees kampioenschap van 2008 verloren de Duitsers de finale van Spanje.

Na het dramatisch verlopen WK van 2018 nam de druk op Löw snel toe. In een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea eindigde Duitsland als laatste. Het was voor het eerst in de historie dat 'Die Mannschaft' de groepsfase van het WK niet doorkwam. Daarna besloot Löw om routiniers Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels niet meer op te roepen, wat hem op veel kritiek kwam te staan.

Löw mocht ondanks het fiasco in Rusland en de toenemende kritiek aanblijven, maar stond eind vorig jaar weer op de rand van ontslag na de blamerende 6-0-nederlaag tegen Spanje in de Nations League. De Duitse voetbalbond sprak opnieuw de steun in hem uit, maar nu kiest Löw dus alsnog zelf voor een aanstaand vertrek en moet de DFB na vijftien jaar op zoek naar een nieuwe bondscoach.