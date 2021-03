Young Boys kan donderdag in de heenwedstrijd tegen Ajax in de achtste finales van de Europa League definitief niet beschikken over doelman David von Ballmoos. De keeper is niet op tijd hersteld van een hersenschudding.

De inzetbaarheid van de 26-jarige Von Ballmoos was al twijfelachtig, nadat hij zaterdag uitviel tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Vaduz (1-1). Hij liep een hersenschudding op bij een duel met Vaduz-spits Dejan Djokic.

Young Boys meldt dinsdag dat Von Ballmoos het duel in de Johan Cruijff ArenA mist. De Zwitserse club hoopt dat hij volgende week wel kan spelen in de return in Bern.

Von Ballmoos werd tegen FC Vaduz afgelost door reservekeeper Guillaume Faivre en het lijkt erop dat die donderdag zal spelen tegen Ajax. De 34-jarige Faivre is bezig aan zijn eerste seizoen bij Young Boys. Afgelopen zomer degradeerde hij met FC Thun uit de Zwitserse Super League.

Het elftal van Young Boys dat twee weken geleden verrassend Bayer Leverkusen uitschakelde. Het elftal van Young Boys dat twee weken geleden verrassend Bayer Leverkusen uitschakelde. Foto: ANP

Young Boys maakt mindere periode door

Ajax treft met Young Boys de koploper van de Zwitserse competitie. De ploeg van trainer Gerardo Seoane, die in de zestiende finales van de Europa League Bayer Leverkusen uitschakelde, heeft liefst negentien punten voorsprong op nummer twee Servette.

De laatste weken maakt Young Boys een mindere periode door. De 1-1 van zaterdag tegen Vaduz was het derde gelijkspel op rij in de competitie.

Ajax-Young Boys begint donderdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Marco Guida. Het is nog niet duidelijk of Daley Blind en Brian Brobbey in actie kunnen komen, nadat zij zondag tegen FC Groningen geblesseerd toekeken.

