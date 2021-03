Als Ajax donderdag de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Young Boys wint, dan stijgt Nederland naar de zevende plaats op de UEFA-coëfficientenlijst. Omdat Rusland, de huidige nummer 7, geen clubs meer heeft in de Europese toernooien, is vrijwel zeker dat Nederland het seizoen dan ook afsluit in de top 7 en dat zou voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 zijn.

Nummer 8 Nederland heeft nu 38.000 punten en Rusland staat op 38.382. Een overwinning van Ajax in de achtste finales van de Europa League levert 0,4 punt op, een gelijkspel, 0,2 en als de Amsterdammers doorgaan naar de kwartfinales komt er nog eens 0,2 punt bij.

Van Rusland hoeft Nederland dit seizoen niets meer te vrezen en gunstig is ook dat de clubs van nummer negen (België) en tien (Oostenrijk) allemaal al zijn uitgeschakeld. Nummer elf Schotland (Rangers FC) en twaalf Oekraïne (Shakhtar Donetsk en Dynamo Kiev) zijn nog wel Europees actief, maar zij hebben een grote achterstand op Nederland.

Vorig jaar sloot Nederland het Europese seizoen af als tiende. Een dieptepunt was de veertiende plaats in 2018, toen de kampioen van de Eredivisie zich niet meer rechtstreeks plaatste voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

UEFA-coëfficientenlijst 1. Spanje - 94.140 punten

2. Engeland - 93.569 punten

3. Italië - 73.724 punten

4. Duitsland - 72.856 punten

5. Frankrijk - 55.581 punten

6. Portugal - 48.149 punten

7. Rusland - 38.382 punten

8. Nederland - 38.000 punten

9. België - 36.500 punten

10. Oostenrijk - 35.825 punten

Geen betere tickets bij plek 7

De zevende plaats op de coëfficientenlijst levert niet direct betere of meer Europese tickets op. Zowel de zevende, achtste als negende plek is goed voor een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League, een startbewijs voor de derde voorronde van het miljoenenbal, een ticket voor de play-offs voor de Europa League en twee tickets voor de voorrondes van de Conference League, het nieuwe Europese toernooi.

Plek zes, die stevig in handen is van Portugal, levert wel veel meer op. De Portugezen krijgen zes Europese tickets (Nederland heeft er nu maar vijf): twee voor het hoofdtoernooi van de Champions League, een voor de derde voorronde van het miljoenenbal, een voor de groepsfase van de Europa League en twee voor de voorronde van de Conference League.

Ajax tegen Young Boys begint donderdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Marco Guida. De return in Bern is over een week.

