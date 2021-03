Pascal Struijk heeft een uitnodiging van Jong Oranje naast zich neergelegd, zegt zijn zaakwaarnemer dinsdag in De Telegraaf. De verdediger van Leeds United is er nog niet over uit of hij voor Nederland of België uit wil komen.

De 21-jarige Struijk heeft Nederlandse ouders, maar is geboren in Antwerpen en kan zodoende ook voor België uitkomen. Door de uitnodiging voor Jong Oranje af te slaan, verschaft hij zichzelf iets meer tijd om tot een definitieve keuze te komen.

"Hij voelt zich absoluut gevleid door de uitnodiging voor Jong Oranje", zegt zijn zaakwaarnemer Tim Vrouwe. "Maar als hij hiervoor in actie komt, kan hij niet meer uitkomen voor België. Het A-elftal van een van deze grootmachten is het hoofddoel voor Pascal."

Bondscoach Roberto Martínez van het Belgische elftal zei vrijdag nog in de Belgische krant La Dernière Heure dat hij Struijk bewust niet gaat selecteren voor de komende WK-kwalificatieduels, omdat hij geen "oorlog" met Nederland wil. De Spanjaard zei ook dat het erop lijkt dat zijn hart bij Nederland ligt.

In werkelijkheid twijfelt Struijk dus nog. In februari werd bekend dat de verdediger de Belgische nationaliteit heeft aangevraagd en daarmee leek hij juist een voorkeur voor het Belgische elftal te hebben, maar die procedure staat los van zijn interlandloopbaan.

Struijk doorliep een deel van de jeugdopleiding van ADO Den Haag en Ajax, maar brak nooit door in Nederland en verkaste in 2015 naar Leeds United. Hij heeft inmiddels een basisplek bij de Premier League-club, die momenteel de elfde plek op de ranglijst bezet.

