Chelsea-manager Thomas Tuchel heeft de 2-0-zege op Everton van maandagavond aangegrepen om Kai Havertz te complimenteren. Volgens de Duitser bewijst de vaak bekritiseerde aanvaller dat hij wel degelijk van waarde is voor 'The Blues'.

"Ik ben heel erg blij met wat Kai laat zien. We geven hem vertrouwen en dat zie je nu terug in zijn spel", zei Tuchel na het duel volgens de BBC. "Kai heeft de kwaliteiten om in offensief opzicht een bepalende speler te zijn en dat liet hij tegen Everton zien."

De 21-jarige Havertz kwam afgelopen zomer voor circa 80 miljoen euro over van Bayer Leverkusen, maar wist zijn hoge transfersom zelden waar te maken op Stamford Bridge. In twintig Premier League-duels kwam de Duitser tot dusver slechts één keer tot scoren.

Tegen Everton stond Havertz weer eens aan de aftrap en hij betaalde dat vertrouwen direct uit. De spits zag na een half uur zijn van richting veranderde schot in het doel gaan en in de tweede helft lokte hij een penalty uit, die door Jorginho werd benut.

"Kai bewoog zich tussen de linies, zorgde ervoor dat we meer in het strafschopgebied kwamen en leverde assists. Er is geen twijfel over zijn kwaliteiten, talent en karakter", zei een lovende Tuchel, die ook in zijn elfde wedstrijd als Chelsea-manager ongeslagen bleef. De Londenaren incasseerden bovendien voor het vierde duel op rij geen treffer.

Chelsea, dat eind januari clubicoon Frank Lampard ontsloeg, ligt door de sterke reeks op koers om een Champions League-ticket te veroveren. "Het is een genot om aan de zijlijn te staan en met dit team te werken. Binnen de club doet iedereen er alles aan om op dit niveau mee te kunnen. De kwaliteit druipt ervanaf", aldus Tuchel.

Kai Havertz pakte een hoofdrol in de thuiswedstrijd van Chelsea tegen Everton. Foto: ANP

