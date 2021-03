PSV hoopt zich voor volgend seizoen met Joël Drommel te versterken. De Eindhovenaren hebben zich bij FC Twente gemeld voor de keeper en willen de transfer zo snel mogelijk afronden, melden het Eindhovens Dagblad, VI en De Telegraaf dinsdag.

De 24-jarige Drommel zou zelf al in hoofdlijnen akkoord zijn met PSV, dat nu met FC Twente onderhandelt over de transfersom. De geboren Noord-Hollander beschikt over een aflopend contract met de optie voor een extra jaar. Daardoor bedraagt de transfersom naar verluidt enkele miljoenen euro's.

De aanstaande overstap komt niet als een verrassing, want Drommel maakte er de laatste maanden geen geheim van dat hij na dit seizoen graag een nieuw avontuur aan wil gaan. Hij werd ook in verband gebracht met Ajax, maar het lijkt dus PSV te worden.

FC Twente speelde vorige week al in op het naderende vertrek van eerste keeper Drommel door Lars Unnerstall vast te leggen. De boomlange Duitser komt na dit seizoen over van uitgerekend PSV, waarbij hij niet op speeltijd kon rekenen.

Drommel zit in voorselectie Oranje voor WK-kwalificatieduels

Drommel maakte in 2015 zijn Eredivisie-debuut voor FC Twente en veroverde halverwege het seizoen 2017/2018 een basisplek in Enschede. De doelman degradeerde vervolgens met zijn club naar de Keuken Kampioen Divisie, om het seizoen later weer promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen.

Ook dit seizoen is Drommel een vaste kracht bij het vooral voor de winterstop sterk draaiende FC Twente. De talentvolle keeper, die al 129 officiële duels voor de tukkers speelde, werd in november beloond met een plek in de selectie van het Nederlands elftal. Hij zit ook in de voorlopige selectie van bondscoach Frank de Boer voor de WK-kwalificatieduels van later deze maand.

Bij PSV moet Drommel volgend seizoen de concurrentiestrijd aangaan met de huidige eerste doelman Yvon Mvogo. De Eindhovenaren huren de in Kameroen geboren Zwitser tot en met volgend seizoen van RB Leipzig.

De kans is groot dat Drommel volgend seizoen met PSV Europa ingaat. De Eindhovenaren staan op dit moment stevig op de tweede plek met 54 punten, zes minder dan koploper Ajax en vijf meer dan nummer drie AZ.

