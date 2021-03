De KNVB hoopt dat er nog dit seizoen weer met publiek in stadions gevoetbald kan worden. De voetbalbond, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie vragen het demissionaire kabinet maandag in een open brief om daarover in gesprek te gaan.

Volgens de KNVB zijn de clubs in het betaalde voetbal in het afgelopen jaar 200 miljoen euro aan inkomsten misgelopen. De rode cijfers lopen wekelijks nog verder op.

"We onderhouden met het kabinet intensief contact over de terugkeer van het publiek in de stadions en alle kansen en mogelijkheden die dit proces kunnen versnellen. Het kan ons ook niet snel genoeg gaan, mits uiteraard veilig en verantwoord voor alle betrokkenen", schrijft de KNVB.

De voetbalbond signaleert een aantal ontwikkelingen die de terugkeer van het publiek snel weer mogelijk kunnen maken. De coronavaccins blijken effectief en het aantal toegediende vaccins neemt snel toe, waardoor de druk op de gezondheidszorg afneemt.

Tijdens de coronapersconferentie van maandagavond kondigde demissionair premier Mark Rutte vanwege de nog altijd opkomende Britse variant van het virus en een dreigende derde golf slechts enkele kleine versoepelingen aan. Wel zei de minister-president dat er in de nabije toekomst meer maatregelen kunnen worden teruggedraaid, mits de besmettingscijfers dat toelaten.

Ruim duizend fans van Almere City bezochten onlangs de wedstrijd tegen SC Cambuur, in het kader van een test van Fieldlab. Foto: Pro Shots

KNVB staat open voor coronapaspoort

De KNVB hoopt dat het betaalde voetbal daar ook van kan profiteren. Sneltests en een coronapaspoort (dat meer vrijheden biedt voor personen die gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of onlangs corona hebben gehad en immuun zijn) zijn opties om de terugkeer van publiek te versnellen. Recent vonden er tests van Fieldlab Evenementen met ruim duizend toeschouwers plaats bij twee duels in de Keuken Kampioen Divisie.

Rutte sprak de hoop uit dat de horeca na 31 maart de terrassen weer kan openen. Volgens de KNVB zouden ook de stadions dan met beperkt publiek open kunnen. "Mensen kunnen op een terras in de buitenlucht op 1,5 meter van elkaar genieten. Dat is precies wat wij ons publiek ook te bieden hebben."

"Laten we niet vergeten dat de bijna 130 wedstrijden die aan het begin van het seizoen met beperkt publiek zijn gespeeld, uitstekend zijn verlopen", benadrukt de KNVB. "Dankzij alle protocollen en investeringen zijn er geen gevallen bekend van personen die in een stadion besmet zijn geraakt."

De KNVB hoopt dat onder meer de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Vitesse en Ajax op 18 april, de ontknoping van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie en de play-offs om Europees voetbal en promotie/degradatie weer in deels gevulde stadions gespeeld kunnen worden.