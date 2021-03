Internazionale heeft met een 1-0-zege op Atalanta goede zaken gedaan in de strijd om de Italiaanse landstitel. In Engeland behield Chelsea met een 2-0-zege op Everton de ongeslagen status onder trainer Thomas Tuchel.

Inter dankte de zege op Atalanta aan verdediger Milan Skriniar, die tien minuten na rust de enige treffer maakte. Bij een hoekschop kreeg de Slowaak de bal met wat geluk voor zijn voeten, waarna hij met een laag schot scoorde.

Oranje-internationals Stefan de Vrij (Inter) en Marten de Roon (Atalanta) speelden de hele wedstrijd mee. Bij Atalanta ontbraken de geblesseerde Hans Hateboer en Sam Lammers.

Inter jaagt op zijn eerste landstitel sinds 2010. Met twaalf wedstrijden te gaan heeft de ploeg uit Milaan nu zes punten voorsprong op stadgenoot AC Milan.

De afgelopen negen jaar ging het kampioenschap steeds naar Juventus. De ploeg van Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo staat nu slechts derde.

Deze treffer van Kai Havertz werd nog afgekeurd, maar Chelsea won desondanks overtuigend van Everton. Deze treffer van Kai Havertz werd nog afgekeurd, maar Chelsea won desondanks overtuigend van Everton. Foto: ANP

Chelsea houdt voor de achtste keer onder Tuchel de nul

In de Premier League verloor Chelsea ook zijn elfde duel onder Tuchel niet. Concurrent Everton werd op Stamford Bridge met 2-0 verslagen.

Het was bovendien al de achtste keer in elf duels onder Tuchel dat Chelsea de nul hield. Slechts drie wedstrijden met de eind januari aangestelde Duitse coach eindigden in een gelijkspel.

De zege op Everton kwam tot stand via een eigen treffer van Ben Godfrey (31e minuut) en een penalty van Jorginho (65e minuut). Tussendoor keurde de VAR nog een treffer van Kai Havertz af wegens hands.

Hakim Ziyech kwam niet in actie tegen Everton, zoals wel meer spelers van Chelsea die donderdag een basisplaats hadden bij de 0-1-zege op Liverpool.

Chelsea ligt met een vierde plaats in de Premier League op koers om ook volgend jaar in het miljoenenbal te spelen. Everton staat met vier punten achterstand zesde, al heeft de ploeg van manager Carlo Ancelotti wel een duel minder gespeeld.

Onder manager Thomas Tuchel heeft Chelsea nog niet verloren en krijgt de ploeg amper tegentreffers. Onder manager Thomas Tuchel heeft Chelsea nog niet verloren en krijgt de ploeg amper tegentreffers. Foto: ANP

West Ham neemt vijfde plek over van Everton

Everton verloor de vijfde plaats aan West Ham United, dat maandag met 2-0 te sterk was voor Leeds United. Jesse Lingard en Craig Dawson scoorden voor de Londense ploeg.

Lingard miste ook nog een strafschop voor West Ham, dat mag blijven dromen van de Champions League. De club heeft een achterstand van twee punten op Chelsea, dat een duel meer heeft gespeeld. De beste vier ploegen van de ranglijst kwalificeren zich aan het einde van het seizoen voor met miljoenenbal.

