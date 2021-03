Chelsea heeft maandag ook zijn elfde duel onder trainer Thomas Tuchel niet verloren. Concurrent Everton werd op Stamford Bridge met 2-0 verslagen.

Het was bovendien al de achtste keer in elf duels onder Tuchel dat Chelsea de nul hield. Slechts drie wedstrijden met de eind januari aangestelde Duitse coach eindigden in een gelijkspel.

De zege op Everton kwam tot stand via een eigen treffer van Ben Godfrey (31e minuut) en een penalty van Jorginho (65e minuut). Tussendoor keurde de VAR nog een treffer van Kai Havertz af wegens hands.

Hakim Ziyech kwam niet in actie tegen Everton, zoals wel meer spelers van Chelsea die vrijdag een basisplaats hadden bij de 0-1-zege op Liverpool. De Londense ploeg heeft een druk programma, want zaterdag staat er een uitwedstrijd tegen Leeds United op het programma. Drie dagen later verdedigt Chelsea een 1-0-voorsprong tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League.

Chelsea ligt met een vierde plaats in de Premier League op koers om ook volgend jaar in het miljoenenbal te spelen. Everton staat met vier punten achterstand vijfde, al heeft de ploeg van manager Carlo Ancelotti wel een duel minder gespeeld.

